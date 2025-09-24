×
Canciller Roberto Álvarez sostiene reunión con su homólogo de Rusia Serguéi Lavrov

Conversaron sobre temas de interés bilateral y el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación

    Canciller Roberto Álvarez sostiene reunión con su homólogo de Rusia Serguéi Lavrov
    El canciller Roberto Álvarez y su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvieron este miércoles una reunión en Naciones Unidas en la que conversaron sobre temas de interés bilateral y el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación.

    Según una nota de prensa, el encuentro sirvió para retomar el intercambio de opiniones respecto a la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití a una misión híbrida con un mandato más sólido.

    En ese sentido, el canciller Álvarez enfatizó la importancia que tiene esta fuerza para República Dominicana y toda la región.

    Relanzar turismo ruso

    Otro de los temas tratados fue la continuación de las conversaciones para la reapertura de vuelos directos entre ambos países con el objetivo de relanzar el turismo de Rusia hacia República Dominicana. Para esos fines se sostendrán conversaciones entre las autoridades de aeronáutica civil y los ministerios de turismo de los dos países.

    Asimismo, resaltaron la importancia de reactivar el Consejo Conjunto de Comercio e Inversión entre República Dominicana y Rusia, lo cual permitirá dinamizar el comercio bilateral e impulsar mayores beneficios para ambos pueblos.

    • Con esta reunión, los dos países reafirmaron su compromiso para ampliar la cooperación y el intercambio.

    El ministro Álvarez estuvo acompañado en este encuentro por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el representante permanente de República Dominicana ante la ONU, embajador Wellington Bencosme; y el director de Estudios y Análisis estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Anselmo Muñiz.

