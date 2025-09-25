Abinader respalda una nueva misión en Haití y pide que se apruebe "sin demora"

El presidente Luis Abinader durante su intervención ante los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. ( SARAH YENESEL / EFE )

El presidente Luis Abinader expresó ayer ante la ONU su apoyo a la resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para transformar la misión desplegada en Haití, cuyo mandato está próximo a vencer, por lo que instó a su aprobación "sin demoras".

En su discurso, Abinader agradeció el liderazgo de Kenia y el apoyo financiero de Estados Unidos, así como la participación de otros países, al despliegue inicial de la Misión Multinacional de Seguridad (MSS), pero advirtió que la actual misión "no ha alcanzado sus objetivos", por lo que ofreció el respaldo a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés).

"Respaldamos firmemente el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, basado en la propuesta del secretario general (António) Guterres", dijo.

En sus palabras, la resolución sobre la GSF "establece una presencia más robusta, con mayor coordinación, supervisión y estándares de rendición de cuentas, tanto en derechos humanos como en desempeño operativo".

La nueva misión estaría compuesta por 5,500 efectivos y estaría facultada para enfrentar por la fuerza a las pandillas.

La actual, aprobada en 2023 con una duración de un año, fue renovada en 2024 por un año más, que vence el próximo 2 de octubre.

"Hacemos un llamado urgente a los miembros del Consejo de Seguridad, en especial a los cinco permanentes, a adoptar esta resolución sin demoras" Luis Abinader, presidente de la República Dominicana “

También abogó por el "respaldo político, financiero y operativo de Latinoamérica y el Caribe" para sostener la misión en Haití, por tratarse de "un país de nuestra región, que exige una responsabilidad compartida como vecinos".

El presidente destacó la "ofensiva diplomática" que ha asumido el Gobierno dominicano con el objetivo de lograr "una respuesta internacional efectiva" que enfrente la "violencia extrema, el colapso institucional y el control territorial de numerosas bandas criminales" que afectan al vecino país.

"Desde 2021 hemos sostenido con claridad: la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida, que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos", señaló.

Abinader reiteró que la situación de Haití constituye una amenaza para la región, sobre todo para República Dominicana, pero insistió en que el país no puede ni debe cargar solo con la crisis "que desborda cualquier capacidad nacional".

Asimismo, el mandatario defendió el derecho de República Dominicana a proteger sus fronteras.

"Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos", expresó.

"No se trata de negociar"

Previo a su discurso en la ONU, Abinader participó en la Cumbre Concordia 2025, donde también lanzó un enérgico llamado a la comunidad internacional para enfrentar la crisis de Haití.

Durante el diálogo titulado "A Conversation with H.E. Luis Abinader, President of the Dominican Republic", el mandatario insistió en que no basta con negociaciones, sino que se requiere acción contundente contra los grupos armados que mantienen en zozobra al vecino país.

"No se trata de negociación, sino de enfrentar y derrotar a esos grupos con la fuerza de la comunidad internacional, para liberar al pueblo haitiano y permitirle iniciar un camino de desarrollo", declaró Abinader.

El jefe de Estado advirtió que la indiferencia internacional ante la violencia de las bandas representa un riesgo para la estabilidad regional y reiteró que República Dominicana seguirá defendiendo su seguridad, al tiempo que promueve soluciones colectivas para Haití.

Además de su mensaje sobre la crisis haitiana, Abinader destacó los avances de RD en estabilidad institucional, reducción de la pobreza y atracción de inversiones extranjeras.

También se reunió con Marco Rubio Abinader también se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con quien abordó temas de seguridad regional, entre ellos el tráfico ilícito de armas y drogas. El encuentro tuvo lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, y se produce pocos días después de que la República Dominicana colaborara con Estados Unidos en la destrucción de una lancha cargada de drogas con destino al país norteamericano. De acuerdo con una declaración de prensa del viceportavoz principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio elogió la sólida relación entre ambas naciones y destacó la cooperación del gobierno de Abinader en la lucha contra el narcotráfico y en el fortalecimiento de la seguridad regional. La situación de Haití también ocupó un espacio central en la conversación. Abinader había adelantado a principios de semana que plantearía el tema al exsenador y actual canciller estadounidense, en momentos en que la crisis haitiana genera debates y divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. El comunicado señala que ambos líderes coincidieron en la urgencia de mantener el apoyo internacional para brindar seguridad y estabilidad al pueblo haitiano, incluyendo la aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad que autorice la creación de una Oficina de Apoyo de la ONU para Haití. El martes, Rubio dijo que insistiría para que las Naciones Unidas tomaran un papel primordial en la lucha contra las pandillas haitianas y la estabilización del vecino país.

Leer más Discurso íntegro de Abinader en la Asamblea de la ONU