El Gobierno pone en funcionamiento el Sistema 911 en Pedernales

El acto inaugural fue encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó que el 911 representa una herramienta fundamental para la protección de vidas. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 inició este jueves sus operaciones en la provincia de Pedernales, con el objetivo de ofrecer asistencia efectiva ante cualquier situación de emergencia en la zona.

"A partir de hoy, la población de Pedernales y sus visitantes contarán con atención extrahospitalaria permanente, respaldada por todas las instituciones que integran el Sistema 911", afirmó Paliza.

El ministro, quien también preside el Consejo Nacional del 911, señaló que este organismo ha logrado una importante expansión a nivel nacional.

"En estos cinco años (del Gobierno de Luis Abinader), el Sistema 911 ha emprendido un camino de consolidación, logrando presencia en gran parte del territorio nacional. Hoy se establece en Pedernales, no solo por su potencial turístico, sino también por la calidad de su gente", sostuvo el ministro, citado en una nota de prensa.

26 provincias cuentan con el sistema 911

De su lado, el director ejecutivo del Sistema 911, Randolfo Rijo Gómez, informó que con la incorporación de Pedernales, la cobertura del sistema se extiende a 26 provincias, lo que representa una cobertura del 93 % de la población nacional.

"Más de nueve millones cuatrocientos mil ciudadanos cuentan ahora con este servicio esencial de atención a emergencias", destacó Rijo Gómez, quien además exhortó a los ciudadanos a hacer un uso responsable del sistema.

"Les invitamos a preservar este servicio gratuito, que beneficia a toda la comunidad, utilizando el 911 de manera correcta", puntualizó.

La gobernadora de Pedernales, Altagracia Edirda De Óleo, expresó su agradecimiento al Gobierno central por priorizar el desarrollo y la seguridad de la provincia.

"Pedernales existe. ¿Cómo no agradecer al presidente Luis Abinader por el empeño que ha puesto en nuestra provincia? Nos sentimos profundamente agradecidos con él y con el gran equipo de gobierno que lidera", manifestó.

Por su parte, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), Juan Manuel Méndez García, informó que el centro instalado en Pedernales cumple con todos los estándares requeridos.

"Contamos con trece ambulancias nuevas y totalmente equipadas, con personal mayormente oriundo de la provincia. Son doce personas por ambulancia, organizadas en turnos para garantizar atención continua. Se trata de hombres y mujeres comprometidos con salvar vidas en esta comunidad", concluyó Méndez.