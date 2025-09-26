El Consejo Nacional de la Magistratura evaluará a tres jueces de la Suprema Corte en octubre

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes una reunión virtual del Consejo Nacional de la Magistratura. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó convocar a entrevistas de evaluación de desempeño a los jueces de la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber cumplido siete años en sus funciones, conforme al artículo 181 de la Constitución.

La decisión se tomó este viernes durante una reunión virtual que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña.

Las entrevistas tendrán lugar el próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional y serán de carácter público.

Lo tratado en la reunión fue compartido por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero , a través de una nota de prensa.

Modificación al Reglamento para la evaluación

El documento recuerda que, tras la reciente modificación al Reglamento para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quedó habilitada la posibilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura decida en cada convocatoria si las entrevistas serán públicas o no.

Con excepción de la entrevista del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la cual siempre deberá ser pública, de conformidad con el párrafo I del artículo 4 del Reglamento número 2-25, para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del 15 de septiembre de 2025.

No se presentaron objeciones

Señala que el pasado 23 de septiembre cerró el plazo para que los interesados presentaran sus objeciones a partir de la publicación de los informes de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser evaluados.

Sin embargo, no fueron presentadas objeciones en esta ocasión ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura.

Caso del magistrado Blas Rafael Fernández

La nota precisa que aunque también transcurrieron siete años desde la designación del magistrado de la Suprema Corte de Justicia Blas Rafael Fernández Gómez, este no será evaluado, tras haber comunicado al CNM su decisión de no optar por un nuevo período en la alta corte.

