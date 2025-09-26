×
LA Semanal del lunes se hará en Santiago

Participarán periodistas de esa provincia y de la capital

    LA Semanal del lunes se hará en Santiago
    El presidente Luis Abinader habla durante LA Semanal. (ARCHIVO)

    La Presidencia de la República informó que la versión de LA Semanal con la Prensa del próximo lunes 29 de septiembre se hará en Santiago

    Al acostumbrado evento han sido invitados periodistas de la capital, además de los oriundos de la ciudad cibaeña. La actividad se hará en Arroyo Gurabo

    La rueda de prensa que todos los lunes ofrece el presidente Luis Abinader para responder preguntas del público ha sido trasladada en otras ocasiones a esa misma provincia y localidades como San Pedro de Macorís, Montecristi y Duarte. 

    Además, ha tenido como escenario la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

