Luis Abinader hace un llamado a seguir recomendaciones oficiales por fuertes lluvias

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, hizo un llamado este viernes a toda la población para que siga las recomendaciones oficiales y se mantenga atenta a los informes emitidos por las autoridades ante la alerta roja declarada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población", afirmó el mandatario en su cuenta de X, subrayando la importancia de la responsabilidad ciudadana en momentos de condiciones climáticas adversas.

Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD.

Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población.

Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes. https://t.co/tBtwFBblAd — Luis Abinader (@luisabinader) September 26, 2025

"Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes", continuó en su tuit.

Provincias en riesgo

El COE aumentó el número de provincias en alerta, debido a los efectos de un amplio campo nuboso asociado a una activa onda tropical, cuyo eje se encuentra actualmente sobre la parte oriental de Cuba pero continúa incidiendo sobre territorio dominicano.

En tanto, el organismo mantiene en alerta roja el Distrito Nacional, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Cristóbal y Azua.

Alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor y Monte Plata.

Alerta verde: Barahona, Pedernales, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.

