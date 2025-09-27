El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una mesa de trabajo en el municipio Santo Domingo Norte, donde aseguró que el objetivo es evaluar los planes en ejecución en esa demarcación, identificar los problemas que no se han encarado y acelerar aquellos proyectos que marchan con lentitud.

"Esta es una sesión de trabajo que vamos a realizar en relación a todo el municipio de Santo Domingo Norte y también la región, para ver los planes que tenemos, cómo van, dónde tenemos que acelerar, cuáles problemas todavía no se han encarado y aquellos que también que van lentos y que tenemos que acelerar", expresó el mandatario previo al inicio de la reunión.

Abinader explicó que en el encuentro se discutirán tanto las iniciativas que ya están en marcha como aquellas programadas para los próximos meses. "Vamos a hablar con los funcionarios, pero también con representantes de los espacios sociales. Es una sesión puramente de trabajo y quisimos hacerla aquí en el municipio", puntualizó.

La mesa de trabajo

Tras concluir el encuentro, el mandatario ofreció declaraciones a la prensa, donde explicó el seguimiento que se está dando a los diferentes problemas que enfrentan las comunidades del municipio y que fueron tratados en la mesa de trabajo.

"Hace unos meses aquí hicimos un Gobierno contigo, especialmente en la zona de Sabana Perdida Norte, en este municipio de Villa Mella, pero también hemos estado en contacto con los diferentes comunitarios, tanto del sector de Los Guaricanos, Villa Mella Sur, Villa Mella Norte, Sabana Perdida Sur y Sabana Perdida Norte. Tenemos también al alcalde del municipio de La Victoria, conjuntamente con la presidencia y el consejo de las juntas de vecinos ", indicó.

Además, agregó que se está dando seguimiento a los problemas de cada una de las comunidades, cuál es el estatus de las obras, cómo van avanzando, y cuáles deben iniciarse para el próximo presupuesto del año 2026.

"Esta es una actividad que realizamos con los principales municipios del país, como es el caso de Santo Domingo Norte, y pudimos realmente obtener, con todas las instituciones involucradas, un buen avance para ejecutar y eficientizar la labor del Gobierno", agregó el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-122450-pm-4b4289c5.jpeg La mesa de trabajo en el municipio Santo Domingo Norte, encabezada por el presidente Luis Abinader, la alcaldesa Betty Gerónimo, la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Santana, el ministro de obras públicas, Eduardo Estrella, el ministro de deportes, Kelvin Cruz y otros funcionarios. (DIARIO LIBRE/ MARIELA LORENZO)

La alcaldesa de SDN

De su lado, la alcaldesa del municipio, Betty Gerónimo, explicó que en el encuentro se presentaron las principales necesidades de la demarcación, con la intención de dar seguimiento junto a las instituciones correspondientes.

Al referirse a las prioridades, destacó que la situación vial es uno de los mayores retos.

"Prioridades del asfalto y el condicionamiento de las calles del municipio de San Domingo Norte que es una de las principales necesidades del municipio, el ensañamiento de cañadas y otras cosas", precisó.

En el encuentro también estuvieron presentes la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Santana, el ministro de obras públicas, Eduardo Estrella, el ministro de deportes, Kelvin Cruz y otros funcionarios.