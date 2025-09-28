Gobierno anuncia remozamiento del mercado Hospedaje Yaque con inversión de RD$658 millones

De izquierda a derecha, Bernardo Hilario director regional del Servicio Nacional de Salud; el senador Daniel Rivera, la gobernadora Rosa Santos, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, el presidente Luis Abinader, Hilsa Olivares, presidenta de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago Amaprosan, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y René Martínez, director de Obras Públicas de la alcaldía de Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este domingo el inicio del remozamiento del Hospedaje Yaque, principal mercado de Santiago, con una inversión superior a los 658 millones de pesos.

La obra busca dignificar a productores, comerciantes y consumidores de la región norte.

Una obra esperada por décadas

Durante el acto, Abinader explicó que la intervención se financiará con fondos ya transferidos en el presupuesto complementario.

"La semana pasada, con el presupuesto complementario, le hicimos una transferencia de 658 millones, de la cual el setenta por ciento es para el Hospedaje Yaque y el resto para el saneamiento en Nueva York Chiquito", afirmó el mandatario.

El presidente precisó que la remodelación impactará directamente a agricultores, pequeños y medianos comerciantes que dependen de este mercado regional para la venta de sus productos.

El presidente Luis Abinader habla en el acto. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) El presidente Luis Abinader observa el diseño de la obra junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez y otros funcionarios. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Tendrá tres niveles

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó la importancia de la obra para la ciudad: "Hoy podremos anunciarle a todo el país que será construido el gran Hospedaje Yaque, una construcción de tres niveles que garantiza inclusión y participación de toda la gente que hace vida aquí", expresó.

Rodríguez recordó que el proyecto estaba pendiente desde hace muchos años y agradeció al presidente Abinader por cumplir con el compromiso de impulsar el desarrollo de Santiago.

Vendedores junto a un contenedor de basura en el Hospedaje Yaque en Santiago. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) Vendedores en el Hospedaje Yaque. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Inclusión de todos los sectores

El jefe de Estado insistió en que el diseño de la obra debe hacerse en consenso: "Tiene que haber una inclusión de los pequeños comerciantes, de los medianos y grandes. Esta es una solución que debe incluirlos a todos y que nadie quede fuera", puntualizó Abinader.

Asimismo, adelantó que el saneamiento de la cañada de Gurabo y la recuperación del área conocida como Nueva York Chiquito se convertirán en un parque para beneficio de la comunidad.

Plazo de ejecución El presidente indicó que, tras la licitación y el inicio de los trabajos, la obra podría estar lista para el primer trimestre del 2027, dependiendo de la eficiencia de los contratistas.

Impacto social y económico

El gobernante destacó que, "el remozamiento del Hospedaje Yaque representa una respuesta a un reclamo histórico de Santiago."

Además agregó que se busca mejorar la infraestructura, garantizar condiciones dignas para productores, comerciantes y compradores que dependen de este importante centro de abasto.