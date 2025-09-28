×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hospedaje Yaque
Hospedaje Yaque

Gobierno anuncia remozamiento del mercado Hospedaje Yaque con inversión de RD$658 millones

Abinader informó que el 70 % de los fondos será destinado al mercado y el resto al saneamiento de "Nueva York Chiquito"

    Expandir imagen
    Gobierno anuncia remozamiento del mercado Hospedaje Yaque con inversión de RD$658 millones
    De izquierda a derecha, Bernardo Hilario director regional del Servicio Nacional de Salud; el senador Daniel Rivera, la gobernadora Rosa Santos,
    el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, el presidente Luis Abinader, Hilsa Olivares, presidenta de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago Amaprosan, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y René Martínez, director de Obras Públicas de la alcaldía de Santiago. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este domingo el inicio del remozamiento del Hospedaje Yaque, principal mercado de Santiago, con una inversión superior a los 658 millones de pesos

    La obra busca dignificar a productores, comerciantes y consumidores de la región norte.

    Una obra esperada por décadas

    Durante el acto, Abinader explicó que la intervención se financiará con fondos ya transferidos en el presupuesto complementario.

    "La semana pasada, con el presupuesto complementario, le hicimos una transferencia de 658 millones, de la cual el setenta por ciento es para el Hospedaje Yaque y el resto para el saneamiento en Nueva York Chiquito", afirmó el mandatario.

    El presidente precisó que la remodelación impactará directamente a agricultores, pequeños y medianos comerciantes que dependen de este mercado regional para la venta de sus productos.

    Expandir imagen
    El presidente Luis Abinader habla en el acto. 
    El presidente Luis Abinader habla en el acto. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)
    Expandir imagen
    El presidente Luis Abinader observa el diseño de la obra junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez y otros funcionarios.
    El presidente Luis Abinader observa el diseño de la obra junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez y otros funcionarios. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Tendrá tres niveles

    El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó la importancia de la obra para la ciudad: "Hoy podremos anunciarle a todo el país que será construido el gran Hospedaje Yaque, una construcción de tres niveles que garantiza inclusión y participación de toda la gente que hace vida aquí", expresó.

    Rodríguez recordó que el proyecto estaba pendiente desde hace muchos años y agradeció al presidente Abinader por cumplir con el compromiso de impulsar el desarrollo de Santiago.

    Expandir imagen
    Vendedores junto a un contenedor de basura en el Hospedaje Yaque en Santiago.
    Vendedores junto a un contenedor de basura en el Hospedaje Yaque en Santiago. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)
    Expandir imagen
    Vendedores en el Hospedaje Yaque. 
    Vendedores en el Hospedaje Yaque. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Inclusión de todos los sectores

    El jefe de Estado insistió en que el diseño de la obra debe hacerse en consenso: "Tiene que haber una inclusión de los pequeños comerciantes, de los medianos y grandes. Esta es una solución que debe incluirlos a todos y que nadie quede fuera", puntualizó Abinader.

    Asimismo, adelantó que el saneamiento de la cañada de Gurabo y la recuperación del área conocida como Nueva York Chiquito se convertirán en un parque para beneficio de la comunidad.

    Plazo de ejecución

    El presidente indicó que, tras la licitación y el inicio de los trabajos, la obra podría estar lista para el primer trimestre del 2027, dependiendo de la eficiencia de los contratistas.

    Impacto social y económico

    El gobernante destacó que, "el remozamiento del Hospedaje Yaque representa una respuesta a un reclamo histórico de Santiago."

    Además agregó que se busca mejorar la infraestructura, garantizar condiciones dignas para productores, comerciantes y compradores que dependen de este importante centro de abasto.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.