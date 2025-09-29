Abinader anuncia apertura de unidad oncológica en el hospital Cabral y Báez de Santiago

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que a partir de la próxima semana entrará en funcionamiento una nueva área oncológica en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, de Santiago.

El gobernante explicó que el objetivo es acercar los servicios de tratamiento contra el cáncer a los pacientes del Cibao y reducir el traslado de enfermos hacia Santo Domingo.

El mandatario detalló que esta unidad forma parte del plan de expansión de servicios de salud que incluye la habilitación de áreas de oncología y diálisis en distintos puntos del país.

"Hasta ahora, pacientes del norte, este y sur tenían que desplazarse a la capital para recibir tratamientos", señaló Abinader.

Denuncias por precariedades

El anuncio se produce en medio de denuncias sobre las precarias atenciones que reciben los pacientes en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, ubicado en un área contigua al Cabral y Báez y que fue fundado para ofrecer atenciones a personas de escasos recursos. La semana pasada, el Servicio Nacional de Salud (SNS) aclaró que el Instituto Oncológico del Cibao no forma parte de la red pública.

De acuerdo con testimonios de afectados, las quimioterapias se estarían realizando en la sala de emergencias, debido a que las camas asignadas para esos procedimientos supuestamente han sido privatizadas con costos inalcanzables para familias de bajos ingresos económicos.

Abinader hizo el anuncio durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, celebrado en la tercera etapa del proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo, en Santiago.

