El presidente Luis Abinader sugirió este lunes que la misión de seguridad liderada por Kenia en Haití estaría más allá de octubre, cuando debía finalizar, a fin de que el vecino país no se quede sin esa asistencia internacional en medio de la crisis que atraviesa.

"Sí, me parece que la ONU tiene un plan para inmediatamente sostener, pero yo creo que se extendió hasta finales de año la presencia de los kenianos", dijo en LA Semanal con la Prensa, celebrada en Santiago, al responder una pregunta de Diario Libre sobre el tema.

Señaló que Estados Unidos ha tomado un rol central en la coordinación del esfuerzo internacional y ha propuesto una fuerza especial de unos 5,500 efectivos con el objetivo de enfrentar a las pandillas.

"Nosotros apoyamos esa iniciativa tanto en privado como públicamente, porque Haití no puede quedar desamparado", subrayó

El mandatario dijo que la parte de Kenia nunca se cumplió en su totalidad. Indicó que la referida nación debía enviar 2,500 militares, "pero actualmente solo tienen 700 efectivos y sin estar en acción contra las bandas". Explicó que lo que están haciendo es cuidando organismos o instituciones del estado haitiano.

Seguridad en la frontera

El presidente aseguró que el Gobierno dominicano mantendrá y reforzará las medidas de vigilancia en la frontera.

"Seguimos con el mismo nivel de protección y cuidado, a través del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas", enfatizó el gobernante.