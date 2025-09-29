El presidente Luis Abinader encabeza este lunes 29 de septiembre su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, el cual se celebra en Santiago, específicamente en la comunidad de Arroyo Gurabo.

En este espacio de diálogo, el jefe de Estado aborda temas relevantes de su gestión y responde preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación.

Para esta edición, han sido invitados tanto periodistas locales como reporteros provenientes del Gran Santo Domingo.

Otros traslados

La rueda de prensa que el presidente realiza cada lunes ha sido llevada en otras ocasiones a distintas provincias del país, incluyendo San Pedro de Macorís, Montecristi y Duarte.

Asimismo, LA Semanal ha tenido una edición especial en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.