Abinader presenta el rescate del arroyo Gurabo en Santiago, una obra que calificó "ejemplo nacional"

El presidente Luis Abinader habla en La Semanal con la Prensa sobre la tercera etapa del rescate del arroyo Gurabo en Santiago. ( DARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader presentó este lunes la tercera etapa del proyecto de saneamiento y rescate del arroyo Gurabo, durante el encuentro "LA Semanal con la Prensa", realizado en el Parque Lineal B en el sector Gurabito, de Santiago.

El mandatario calificó la obra como un ejemplo nacional en materia de saneamiento, diseño y ejecución, al tiempo que recordó los orígenes de la iniciativa.

Destacó que la idea fue impulsada por el entonces senador Eduardo Estrella, quien citaba a Joaquín Balaguer sobre la necesidad de sanear primero el arroyo de Gurabo para poder rescatar el río Yaque del Norte.

"Este arreglo, este saneamiento del arroyo Gurabo empezó con una idea de Eduardo Estrella. Yo recuerdo también a mi padre, que venía al Hoyo de Bartola en diciembre a ayudar a algunas familias y siempre me hablaba de las difíciles condiciones en que vivían esas personas", expresó Abinader.

El gobernante resaltó que esta etapa del proyecto contempla el traslado de alrededor de 100 viviendas para garantizar la dignidad de sus ocupantes y liberar la zona de riesgos.

"Como hemos titulado: de la desgracia a la dignidad, así definimos este esfuerzo", manifestó.

Los detalles de la nueva etapa fueron dados a conocer por Wellington Arnaud, director delInstituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), quien recordó que la gente vivía en extrema pobreza.

Durante la actividad, se presentó un video con imágenes comparativas del antes y después de los trabajos realizados en el arroyo, evidenciando los avances en su transformación.

"Esto es un sueño hecho realidad", dijo Arnaud, quien recordó que se han reubicado a 1,200 familias.

Sobre el proyecto

El proyecto busca no solo mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas, sino también contribuir al saneamiento integral del río Yaque del Norte, evitando que los desechos y la contaminación provenientes del arroyo Gurabo continúen afectando su cauce.

"Un impacto integral"

El presidente Abinader también destacó que la obra tiene un impacto integral y trascendental para Santiago.

"Este es un gran proyecto, queríamos señalarlo el día de hoy", dijo.

Abinader enfatizó que para él, "sanear las cañadas es sanear las ciudades".

Leer más El presidente Luis Abinader encabeza LA Semanal con la Prensa desde Santiago