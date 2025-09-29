El presidente Abinader pernocta en la Casa Presidencial de Santiago

Agentes de seguridad presidencial resguardan los alrededores de la Casa Presidencial en Santiago, donde el presidente Luis Abinader pernoctó la noche del domingo. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, durmió anoche en la Casa Presidencial de la provincia Santiago, ubicada en el sector La Trinitaria.

El inmueble donde se encuentra el mandatario permanece bajo un estricto dispositivo de seguridad que involucra agentes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Este lunes, el presidente permanecerá en la Casa Presidencial durante la mañana y parte de la tarde. Hasta el momento, se desconoce la agenda de trabajo que realizará Luis Abinader mientras se encuentre en el inmueble.

Para las 4:30 de la tarde encabezará el encuentro "LA Semanal con la Prensa", que tendrá lugar en el Parque Lineal B, en Arroyo Gurabo, próximo a la avenida Imbert y la carretera Jaragua, en Gurabito.

Anuncio de obras en Santiago

El jefe de Estado se encuentra en Santiago desde ayer domingo, luego de encabezar el acto en el que anunció el inicio de tres importantes proyectos de infraestructura para la ciudad.

Las obras incluyen el remozamiento integral del Hospedaje Yaque, la construcción del proyecto Mirador del Yaque en la zona conocida como Nueva York Chiquito y otros trabajos de saneamiento en áreas estratégicas de la ciudad.

Para ejecutar estas iniciativas, el presidente Abinader dispuso la transferencia de RD$658 millones al Ayuntamiento de Santiago, fondos que servirán para materializar los proyectos con impacto urbano y medioambiental.

