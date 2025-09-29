El presidente Abinader resalta en Santiago inversiones de su Gobierno en todo el territorio nacional

El presidente Luis Abinader destacó este lunes que su gestión ha llevado a cabo una amplia inversión en obras de infraestructura y servicios en todo el territorio nacional, con un enfoque en garantizar un desarrollo más equitativo y proporcional en las distintas regiones del país.

Santiago recibe la "super inversión" pendiente

Durante el encuentro denominado LA Semanal con la Prensa, el mandatario recordó que en Santiago se están ejecutando proyectos esperados por décadas, como el remozamiento del Hospedaje Yaque, el rescate de la zona conocida como "Nueva York Chiquito" y el saneamiento del arroyo El Embrujo, para los cuales ya se entregaron los recursos iniciales.

"Lo que estamos dando a Santiago es esa super inversión que se le debía por años de desatención, llevándole justicia a la provincia. Pero lo mismo estamos haciendo en todo el país", subrayó.

Dijo que desde el presidente Joaquín Balaguer, en su último período de gobierno, no se realizaban inversiones equilibradas en el país.

Obras clave para Santo Domingo

El jefe de Estado indicó que en el Gran Santo Domingo también se ejecutan obras trascendentales, citando entre ellas el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar, que será inaugurado la próxima semana, y 14 kilómetros de la avenida Ecológica, previstos para el 15 de noviembre.

Señaló también la circunvalación de Los Alcarrizos y las expansiones del Metro y los teleféricos.

Proyectos estratégicos en el interior

Asimismo, mencionó otros proyectos en el interior, como la circunvalación de San Francisco de Macorís, que concluirá en el primer trimestre de 2026, y la construcción del malecón de Nagua.

Resaltó también la construcción de un hospital traumatológico en la Línea Noroeste.

De igual manera, señaló la inversión energética e industrial de Montecristi.

Con alianza público-privada, destacó la construcción de dos muelles en Samaná y las inversiones en turismo en el este del país.