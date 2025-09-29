El Poder Ejecutivo concede a Don Frank Rainieri la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella

El presidente de la República, Luis Abinader, concedió al destacado empresario del sector turístico, Frank Rainieri Marranzini, la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata.

La decisión, contenida en el decreto 489-25 del pasado 29 de agosto, fue adoptada por su desempeño como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta en la República Dominicana.

La disposición justifica que don Frank Rainieri "durante el desempeño de sus funciones, contribuyó al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestra nación y esa representación diplomática".

La entrega de la condecoración no se ha hecho efectiva aún, pero el mismo decreto ordena, en el artículo 2, que se envíe al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su "conocimiento y ejecución".

La decisión presidencial se basó en los méritos acumulados por Don Frank Rainieri en su papel, además del parecer favorable del Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

Condecoración de "Comendador"

El 31 de enero de 2024, el embajador de Italia en República Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, hizo entrega de la condecoración honorífica de "Comendador" a Frank Rainieri Marranzini, la cual es concedida por la Orden de la Estrella de la República de Italia.

El acto se desarrolló en Casa de Italia en la Ciudad Colonial y el Fundador del Grupo Puntacana se hizo acompañar de su esposa, doña Haydée, sus hijos: Paola, Francesca y Frank Elías; y sus nietos.

El presidente de la Casa de Italia, Renzo Serravalle, destacó los logros e historia que envuelven a don Frank Rainieri e introdujo el discurso formal de Queirolo Palmas.

Explicó que la condecoración tiene el propósito de reconocer a quienes hayan alcanzado méritos particulares en la promoción de las relaciones de amistad y cooperación entre Italia y otros países, y en el fomento de los vínculos con Italia, como lo es el caso de Rainieri Marranzini.

Su historia

Frank Rafael Rainieri Marranzini nació en la República Dominicana, en el seno de una familia con tradición en la hospitalidad. Sus abuelos paternos, Isidoro Rainieri y Bianca Franceschini, emigraron desde Bolonia, en el norte de Italia, hacia el norte de la República Dominicana, donde establecieron dos hoteles: uno en Puerto Plata y otro en Santiago. Tuvieron más de diez hijos.

Sus padres fueron Francisco Rainieri Franceschini y Venecia Marranzini Lepore, hija de los inmigrantes italianos Orazio Michelo Marranzini Inginio e Inmaccolatta Lepore Rodia. Ambos emigraron de niños junto con sus respectivas familias, oriundas de Santa Lucia di Serino, en el sur de Italia.

Cursó estudios universitarios en Saint Joseph's College (actual Saint Joseph's University), en Filadelfia, y los finalizó en la Universidad APEC, en Santo Domingo.

Está casado con Haydée Modesta Kuret Pacheco, hija de padre libanés inmigrante y madre dominicana. Ella fue concursante en el certamen Miss Mundo 1971 representando a la República Dominicana. La pareja tiene tres hijos.

En 1969, junto al abogado estadounidense Theodore Kheel, Rainieri adquirió un terreno de 58 millones de metros cuadrados en el extremo oriental del país, cubierto de selva y con seis millas de playa. Su primer proyecto fue el Punta Cana Club, un hotel con capacidad para 40 huéspedes, que fue inaugurado dos años después.

En 1979 construyeron el Hotel Punta Cana, y en 1984 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. En 1997, Rainieri y Kheel se asociaron con Oscar de la Renta y Julio Iglesias para desarrollar la Marina de Punta Cana y otros proyectos inmobiliarios en la zona.

