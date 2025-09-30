Abinader dice que "nubes" no pueden tapar inversión de su Gobierno en el sector salud

El presidente Luis Abinader en su discurso en la inauguración del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El trabajo que ha realizado en el sector salud durante su gestión, que abarca cinco años (cuatro del primer período y uno de este segundo), fue destacado este martes por el presidente Luis Abinader.

El mandatario se refirió al tema al inaugurar el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, la última etapa de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, que definió como "el más importante de todos los del centro".

En sus palabras, el gobernante dijo que las cifras de las obras realizadas en esa área, "tan sensible e importante para la población", están ahí, a pesar de "las nubes" que las quieren ocultar.

"Lo que se ha hecho, lo que hemos avanzado en salud, está ahí en las estadísticas, pero se siente en cada rincón del país", planteó.

Las nubes y el sol

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/abinader-aybar-6251830b.jpg El presidente Luis Abinader junto a autoridades de salud durante la inauguración del hospital general Dr. José Joaquín Puello. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Agregó: "Puede haber nubes que, en algún momento, puedan no enseñar realmente y tapar el sol, pero en algún momento esas nubes pasan y la verdad se restablece".

Abinader dijo que pese a las obras en materia de salud que exhibe su gestión todavía no está satisfecho, porque entiende que "tenemos que seguir mejorando".

"Y seguiremos trabajando, seguiremos mejorando y lo estamos haciendo en todo el país y lo estamos haciendo en todas las regiones", subrayó.

Las declaraciones del presidente ocurren en momentos en que se investiga un presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional (Senasa), lo que ha provocado críticas de la oposición a su gestión

El jefe de Estado también resaltó que el Gobierno concluyó la Ciudad Sanitaria Luis doctor Eduardo Aybar pese a todas las situaciones legales que les "impedían hacer las cosas más rápido" y destacó el empeño de las autoridades "de hacer las cosas bien, de transparentar el trabajo".

Señaló que, cuando asumió la continuación de la infraestructura, estaba entre un 30 % y 35 % de ejecución, pero "la terminamos". Ahí destacó la importancia de la política de la continuación de Estado.

"Una cosa muy importante de esta obra, es el seguimiento, no importa quién la comenzó. Y ese ha sido un comportamiento que le hemos hecho desde la obra más sencilla hasta obras trascendentales como esta. No importa quién empezó una obra, nosotros la terminamos", subrayó.

Hospitales y unidades en construcción o recientemente finalizados citados por Abinader:

Hospital Materno Infantil Jaime Sánchez: será el primer centro materno-infantil en la región sur del país.

será el primer centro materno-infantil en la región sur del país. Hospital Traumatológico de Azua: el primero de su tipo en el sur, orientado a la atención de emergencias y accidentes.

el primero de su tipo en el sur, orientado a la atención de emergencias y accidentes. Nuevo hospital Traumatológico en San Cristóbal: busca descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina, actualmente sobrecargado.

busca descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina, actualmente sobrecargado. Hospital Traumatológico de Higüey: ya concluido y en funcionamiento, amplía la atención especializada en la zona este.

ya concluido y en funcionamiento, amplía la atención especializada en la zona este. Hospital Traumatológico de Sosúa: actualmente en construcción para mejorar la cobertura en la provincia de Puerto Plata.

actualmente en construcción para mejorar la cobertura en la provincia de Puerto Plata. Hospital Traumatológico de Valverde (Mao): otro centro en proceso para reforzar la red del noroeste.

otro centro en proceso para reforzar la red del noroeste. Unidad Traumatológico en Villa Vásquez: complementará los servicios de emergencia en Montecristi y zonas cercanas.

Además de los centros traumatológicos y maternos, el presidente Abinader anunció la conclusión del Centro de Tratamiento Oncológico en el Hospital José María Cabral y Báez, en Santiago, como parte de la ampliación de la red oncológica nacional.

Dijo que ese centro permitirá que pacientes con cáncer en el Cibao no tengan que trasladarse hasta Santo Domingo para recibir tratamientos como quimioterapia y radioterapia.

Agregó que también se desarrollan unidades especializadas para el tratamiento de diabetes y complicaciones como pie diabético, integradas a la red hospitalaria pública.

"El objetivo es salvar vidas, acercar los servicios a las comunidades y garantizar que el acceso a salud especializada no dependa del lugar donde viva el ciudadano", expresó el mandatario.

Objetivo Con estos proyectos, el Gobierno busca reducir la saturación de hospitales centrales, descentralizar los servicios de salud y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias y enfermedades crónicas.