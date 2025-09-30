Inauguran en el país la Asamblea del ICPEN 2025

El presidente del ICPEN y director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara. ( DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN )

Quedó inaugurada la noche de este martes la Asamblea de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (ICPEN), un evento que reúne a delegaciones de más de 80 países para discutir y analizar temas de interés en favor de los derechos de los consumidores.

El acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, realizada en un hotel del Distrito Nacional.

El presidente del ICPEN y director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, destacó la importancia de este evento, que se realiza por primera vez en el país, enfatizando que la cooperación internacional es un pilar esencial para garantizar que ninguna persona quede desprotegida frente a los abusos de un mercado cada vez más dinámico y complejo.

"La elección de nuestro país como sede y nuestra designación como presidente de este órgano regional consolidan una gestión que conecta lo local con lo internacional, colocando al país caribeño en la primera línea de los esfuerzos mundiales por garantizar mercados más justos, transparentes y equitativos para más de 5 mil millones de consumidores en todo el planeta", dijo.

Destacó que la protección al consumidor "ya no puede verse como un esfuerzo aislado de cada nación, sino como una responsabilidad compartida, una misión colectiva y una causa que trasciende fronteras".

Sostuvo que los retos actuales, desde el auge del comercio electrónico, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, hasta los desafíos de la sostenibilidad y el consumo responsable, "nos exigen una respuesta conjunta, coordinada y global donde solo unidos podremos garantizar un entorno donde los derechos de los ciudadanos prevalezcan por encima de cualquier interés particular".

Alcántara subrayó que la agenda de trabajo también debe priorizar acciones para combatir la publicidad engañosa, la venta de productos o servicios defectuosos y las prácticas comerciales desleales, además de garantizar transparencia en los precios y acceso a información clara para los consumidores.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito-Bisonó, quien se encuentra fuera del país, envió un mensaje diciendo que es un hecho histórico con el ascenso de la República Dominicana a la presidencia del ICPEN.

"Es un reconocimiento al compromiso de nuestro país con la protección de los consumidores y la promoción de un comercio más transparente, responsable y mucho más seguro", expresó.

Igualmente, habló la directora general de consumo de Portugal, Carla Barata, quien manifestó que estos tipos de encuentros refuerzan la defensa de los consumidores en todo el mundo.

Mas sobre la Asamblea del ICPEN 2025

La Asamblea del ICPEN 2025, que se celebra por primera vez en la República Dominicana, se extenderá durante los días 1, 2 y 3 de octubre en un hotel de la ciudad de Santo Domingo.

Durante estas jornadas, expertos y representantes de organismos de protección al consumidor de los cinco continentes debatirán temas cruciales como la cooperación internacional en materia de protección al consumidor y mecanismos de solución de conflictos de consumo transfronterizos.

Otros temas a tratar son el el fortalecimiento de prácticas comerciales justas en un contexto globalizado, retos del comercio electrónico y la protección de datos personales en el entorno digital, entre otros aspectos.