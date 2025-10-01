Concurso República de Ideas cierra primera etapa con 558 propuestas y más de 11,000 participantes

El concurso nacional República de Ideas, impulsado por el Gobierno de la República Dominicana, cerró su etapa de convocatoria con la participación de 11,000 personas, tanto en el país como en la diáspora.

Así lo informó este miércoles la Presidencia a través de una nota de prensa.

La participación se dio mediante encuentros comunitarios de la gira República de Ideas on Tour, webinars y mentorías virtuales.

Indicó que se recibieron 558 proyectos, presentados por equipos que, en conjunto, sumaron más de 1,800 participantes.

Las propuestas recibidas abarcan las tres prioridades estratégicas establecidas:

Educación, con ideas sobre cómo prevenir la deserción escolar, transformar la experiencia de aprendizaje y preparar a la juventud para el futuro.

Mipymes, con soluciones para fortalecer los negocios locales y lograr mayor competitividad y sostenibilidad.

Agroindustria, con propuestas para modernizar la producción agrícola, accesibles y replicables.

En detalle, se recibieron 285 ideas en Educación, 159 en Mipymes y 114 en Agroindustria, demostrando la diversidad y calidad de las aportaciones.

Valoran las propuestas

"Queremos agradecer a cada ciudadano que envió sus propuestas y se hizo parte de este movimiento: ustedes son los protagonistas de esta historia", señaló José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

Agregó que "la participación ciudadana es la herramienta más poderosa para alcanzar el desarrollo. Cuando trabajamos unidos en objetivos comunes, las transformaciones son posibles".

Otras fases del concurso

La República de Ideas avanza ahora a la siguiente fase. Durante octubre, un comité evaluador revisará todas las propuestas y seleccionará a los 50 equipos finalistas.

Estos participarán en el Campamento de Ideas que se realizará el 14 y 15 de noviembre, donde recibirán mentorías personalizadas, formación especializada y acompañamiento técnico para fortalecer sus proyectos. Luego, en enero de 2026, los finalistas presentarán sus propuestas en una Expo Nacional, frente a un jurado que elegirá a las ideas ganadoras.

Premios

Los equipos seleccionados recibirán premios que incluyen mentoría técnica, acceso a redes nacionales e internacionales, y premios en efectivo de hasta 25,000 dólares para las propuestas ganadoras, además de apoyos de entre 1,000 y 2,000 dólares para los 50 finalistas.

"El futuro de la República Dominicana lo estamos construyendo entre todos", destacó Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, reiterando que este proceso es un llamado a soñar en grande por el país.