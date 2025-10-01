Gobierno inicia titulación de más de 43 MM de metros cuadrados en Los Haitises y Loma Novillero

Titulación. Estos procesos permitirán la emisión de certificados de títulos deslindados y registrados a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles el inicio de los trabajos de titulación de terrenos en el Parque Nacional Los Haitises y la Reserva Forestal Loma Novillero, en Villa Altagracia, con el objetivo de fortalecer la protección legal de estas áreas protegidas.

En total, serán regularizados más de 43 millones de metros cuadrados: 35.2 millones en Los Haitises y 7.9 millones en Loma Novillero. Estos terrenos pasarán a estar registrados a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme al marco legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), indica una nota de la Presidencia.

Detalla que durante el acto, Abinader explicó que históricamente muchas de estas zonas estaban registradas a nombre de diversas instituciones públicas, como el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Dirección General de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), lo que, según dijo, dificultaba una gestión efectiva de los recursos naturales.

"Cuidar lo nuestro es un deber sagrado de cada dominicano, y más aún de nosotros como Administración Pública. Lo que es de todos, es también de cada uno de nosotros", expresó el mandatario.

Conforma equipo de trabajo

El presidente informó que se ha conformado un equipo de trabajo en coordinación con el Sinap para organizar este proceso piloto de titulación, que abarca territorios en las provincias Monte Plata, Duarte, Hato Mayor y Samaná.

para documentar y blindar legalmente todas las áreas naturales protegidas del país. El proceso se llevará a cabo por regiones y niveles de complejidad hasta cubrir la totalidad de los parques nacionales.

Hasta la fecha, el Gobierno ha titulado más de 730 millones de metros cuadrados en otras áreas protegidas, como el Parque Nacional Jaragua, el Área Nacional de Recreo Bahía de las Águilas y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez.

Con este proyecto, el Gobierno busca establecer un precedente legal y administrativo que garantice la conservación de estos espacios para las presentes y futuras generaciones.