Abinader designa a Julio Cordero comisionado para revisar contratos de mantenimiento escolar

Su labor será coordinar y dirigir la revisión de los contratos en conjunto con el Minerd, la Contraloría General y los demás órganos competentes

    Expandir imagen
    Abinader designa a Julio Cordero comisionado para revisar contratos de mantenimiento escolar
    Julio Ramón Cordero Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, designó este jueves a Julio Ramón Cordero Espaillat como Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los contratos de mantenimiento correctivo de las infraestructuras escolares a nivel nacional, según el decreto 569-25 firmado el 29 de septiembre.

    El texto establece que Cordero dependerá funcionalmente de la Presidencia y quedará adscrito administrativamente al Ministerio de la Presidencia.

    Su labor será coordinar y dirigir la revisión de los contratos en conjunto con el Ministerio de Educación (Minerd), la Contraloría General de la República y los demás órganos competentes.

    De acuerdo con los considerandos del decreto, el Gobierno fundamentó la decisión en el principio de legalidad y transparencia establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que obliga a garantizar eficiencia, responsabilidad fiscal y control adecuado de los recursos públicos.

    El documento también subraya que la educación es un servicio público esencial y que asegurar el mantenimiento de las infraestructuras escolares requiere un esquema de fiscalización eficaz, bajo un control especializado, dadas la magnitud y la complejidad del proceso.

    RELACIONADAS

    Revisión profunda

    La disposición se produce mientras el Minerd y la Contraloría avanzan en un proceso de revisión profunda de los contratos de mantenimiento correctivo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de pagos y obras.

    Actualmente, el Ministerio de Educación cuenta con la Dirección General de Rehabilitación de Edificaciones (Digre), que ya agrupa departamentos responsables de diseño, presupuesto, supervisión, cubicación, instalaciones técnicas, evaluación de obras y gestión administrativa.

    • Cordero Espaillat ha sido viceministro de Gestión Financiera y Administrativa del Minerd, embajador dominicano en Colombia y miembro de la Junta de Directores del Infotep.
