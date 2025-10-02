El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evalúa este jueves el desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con el propósito de dar continuidad al proceso de renovación de ese alto tribunal.

La ley establece que los magistrados de la SCJ ejercerán sus funciones por siete años, al término de los cuales, y previo a evaluación de su desempeño, podrán ser elegidos para un nuevo período.

La sesión se lleva a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. El viernes a la misma hora, el órgano tomará decisiones sobre dichas evaluaciones.

Los jueces que serán entrevistados son Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber transcurrido siete años desde sus respectivas designaciones.