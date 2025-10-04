República Dominicana participará en la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto

Vista de la delegación de República Dominicana que participará en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), participará en la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se celebrará del 6 al 10 de octubre en Vitoria, España, con una delegación encabezada por la titular de la dependencia estatal, Milagros Ortiz Bosch.

En el marco de este encuentro, el país asumirá un rol protagónico al integrarse oficialmente al Comité Directivo de OGP para el período 2025–2028, consolidando su liderazgo internacional en materia de gobierno abierto.

En ese sentido, la República Dominicana presentará sus recientes avances en materia de gobierno abierto, que incluye el VI Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2028 y la Estrategia Nacional de Espacio Cívico 2025-2028, este último un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader durante la VIII Cumbre Global en Tallín, Estonia, en 2023.

Fortalecer alianzas internacionales

La Digeig, como representante dominicana, aprovechará este espacio para intercambiar experiencias, fortalecer alianzas internacionales y reforzar el compromiso de la República Dominicana con los principios del gobierno abierto.

La Cumbre servirá como una plataforma para promover los valores del gobierno abierto, así como para intercambiar experiencias, buenas prácticas y avances en iniciativas de transparencia, participación ciudadana e innovación pública.

La delegación la conforman la directora de Transparencia y Gobierno Abierto, Elizabet Díaz; la directora de Comunicaciones, Paola Cabrera; y la encargada de las Oficinas de Acceso a la Información Pública, María Fernanda de los Santos.