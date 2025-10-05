Abinader anuncia entrega de fondos y nuevo diseño para presa Guaigüí en La Vega

El presidente Luis Abinader durante un acto celebrado en el Centro Olímpico de La Vega. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Durante un acto celebrado en el Centro Olímpico de La Vega, el presidente Luis Abinader anunció este domingo que ya fue desembolsada una primera partida económica para la construcción de la presa hidroeléctrica de Guaigüí, obra que contará con "un nuevo diseño, mucho más eficiente" y aportará energía al sistema nacional.

El gobernante destacó que el embalse debería generar unos 380 megavatios durante la hora pico, contribuyendo significativamente a la producción eléctrica del país.

Explicó que los trabajos ya están en marcha y que en los próximos días será formalizado el anuncio oficial, dentro del plan de desarrollo energético y de infraestructura hidráulica impulsado por el Gobierno.

"Ya fue desembolsada una primera partida económica para la construcción de la presa de Guaigüí, en esta provincia, cuya construcción contará con un nuevo diseño, mucho más eficiente", expresó el presidente Abinader.

"El embalse debería producir unos 380 megavatios para la hora pico del sistema energético dominicano", agregó.

Más de 2,000 millones de pesos del dinero recuperado de la corrupción

Durante su visita a La Vega, el mandatario también presentó un ambicioso plan de remodelación de instalaciones deportivas con fondos recuperados de casos de corrupción.

Obras destacadas

La reconstrucción del Palacio de los Deportes Fernando Teruel, que será convertido en el nuevo Palacio del Voleibol de La Vega.

La rehabilitación total del Estadio Olímpico, con una transformación profunda de sus estructuras.

La construcción de una arena moderna de baloncesto con capacidad para más de 4,000 fanáticos.

Remodelaciones en el multideportivo del Centro Olímpico, para disciplinas como gimnasia, pesas, artes marciales, judo, karate y tenis de mesa.

Dos canchas de tenis de campo nuevas y la renovación completa de la piscina olímpica, con una inversión estimada de 54 millones de pesos.

Una nueva pista de atletismo sintética valorada en más de 100 millones de pesos.

Construcción del techado para balonmano, dentro del complejo deportivo.

Abinader subrayó que estas obras transformarán La Vega en una "ciudad olímpica", símbolo del deporte y el desarrollo, e hizo un llamado a la ciudadanía a organizar voluntariados de mantenimiento para garantizar la conservación de las nuevas instalaciones.