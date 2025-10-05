Abinader destina RD$2,000 millones recuperados de la corrupción para obras deportivas

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio al encabezar un acto en el Centro Olímpico de La Vega. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader anunció este domingo una inversión de 2,000 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de 25 polideportivos y centros deportivos en todo el territorio nacional, recursos provenientes de fondos recuperados por el Estado tras casos de corrupción judicialmente procesados.

Durante el acto, encabezado junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en el Centro Olímpico de La Vega, Abinader precisó que más de 1,000 millones de pesos serán destinados exclusivamente a la modernización y ampliación de las instalaciones deportivas de esa provincia, cumpliendo así compromisos asumidos con la comunidad vegana.

El mandatario destacó que estos recursos corresponden a una primera partida de 3,000 millones provenientes de procesos judiciales concluidos y que, de acuerdo con el plan gubernamental, seguirán llegando más fondos para invertirse en deporte, cultura y salud.

"Qué bueno que fondos que tienen ese origen se utilicen en el deporte, para que los jóvenes aprendan a cuidar lo público y a valorar la transparencia", expresó Abinader.

Te puede interesar Kelvin Cruz supervisa obras deportivas en Monte Plata y promete mejoras

Obras en La Vega

Entre las obras contempladas en La Vega se incluye la reconstrucción del Palacio de los Deportes Fernando Teruel, que será convertido en el nuevo Palacio del Voleibol Vegano, la rehabilitación total del estadio de béisbol Olímpico, la pista de atletismo sintética, la piscina olímpica, la construcción de una arena moderna para baloncesto, dos canchas de tenis de campo y un nuevo techado para balonmano.

El ministro Kelvin Cruz explicó que los fondos también beneficiarán 25 municipios del país que aún no cuentan con instalaciones techadas, incluyendo sectores de Santiago, Espaillat, San Cristóbal, Duarte, Barahona, San Juan, Azua, Elías Piña, Bahoruco e Independencia.

"Solo en la Vega la inversión superará los mil millones de pesos, una cifra histórica que devolverá la esperanza deportiva a esta provincia olímpica", resaltó Cruz.

Durante su intervención, el presidente de la Unión Deportiva Vegana, Francisco Peguero, agradeció la iniciativa y subrayó que hacía más de tres décadas que las principales instalaciones deportivas de la provincia no recibían un proceso de remozamiento integral.

"El deporte de La Vega es una insignia del país. Hoy se cumple una promesa esperada por generaciones", expresó.

Abinader llamó a la comunidad a conformar voluntariados ciudadanos para el cuidado y mantenimiento de las nuevas infraestructuras, destacando que "ese dinero recuperado pertenece al pueblo dominicano y debe ser protegido con responsabilidad".

Te puede interesar Gobierno de Abinader ha invertido casi RD$4,000 millones en obras deportivas