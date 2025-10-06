VIDEO | El presidente Luis Abinader dirige LA Semanal con la Prensa
En este espacio de diálogo, el jefe de Estado aborda un tema relevante de su gestión
El presidente Luis Abinader encabeza este lunes 6 de octubre su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, el cual se lleva a cabo en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional.
En este espacio de diálogo, el jefe de Estado aborda un tema relevante de su gestión y responde a preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación, así como de comunicadores destacados en plataformas digitales.
