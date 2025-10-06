Paliza: construcción del monorriel de Santo Domingo "no es una aventura"

El Gobierno defendió este lunes su decisión de construir el Monorriel en Santo Domingo, obra para la que abrió un proceso de licitación, el cual extendió 45 días más para que los oferentes tengan tiempo de participar.

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, dijo que la decisión de construir un monorriel en la ciudad, "no es caprichosa".

Lo dijo en respuesta al opositor partido Fuerza del Pueblo, que exigió este lunes que se suspendan los planes de construir la obra, alegando altos costos.

"No es producto de una aventura, sino de estudios ponderados que se han hecho a través de organismos internacionales y entidades o empresas, asesoras internacionales de altísima solvencia que trabajan y estudian estos temas", acotó en LA Semana con la Prensa.

El funcionario hizo el planteamiento al contestar la pregunta de una periodista en torno a la denuncia de sectores opositores de que la construcción de la obra implicaría pagar más dinero por kilómetro que el costo del Metro de Santo Domingo.

"Esta es una decisión que se ha tomado con inteligencia y que se ha tomado con todas las previsiones del lugar. Cualquier espacio de mejora en el trayecto de este proceso se hará" José Paliza Ministro de la Presidencia “

Aseguró que organismos, como el Banco Mundial, y profesionales del área entienden que el monorriel es la solución vial "a tomar en cuenta" y citó varias razones.

"Entre ellas por un tema de costos, por un tema de facilidad en el tiempo, porque tenemos una premura, por el tema del gran problema del tránsito que existe, entre otras variables adicionales más", dijo.

"No es correcto comparar sistemas de hace 20 años"

Paliza también se quejó de la comparación que hace la oposición basándose en las soluciones viales que se construyeron en el pasado.

"Además, no es correcto o no es justo comparar sistemas que se construyeron hace veinte años, su precio hace veinte años, con precios actuales de construcción. Y tampoco es correcto evaluar o comparar sistemas que se hacen desde cero con algunas extensiones que se pueden hacer a proyectos existentes, porque hay costos que están sumergidos en las inversiones iniciales o los proyectos iniciales de un tema de infraestructura como estos".

Paliza encabeza el Consejo Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de República Dominicana (Fitram), que tiene a su cargo el monorriel.