Abinader recibe propuesta de la CEPAL para fortalecer el sistema de protección social

El presidente Luis Abinader saluda al director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alberto Arenas de Mesa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader recibió este martes el documento técnico "Fortalecer la protección social para erradicar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en la República Dominicana", elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

La entrega del informe se realizó en el marco del desarrollo de un seminario, organizado conjuntamente por la CEPAL, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Ministerio de Trabajo y la cooperación alemana, con el respaldo del Sistema de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado recibió el texto de manos del director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas de Mesa.

El mandatario agradeció el apoyo técnico de la CEPAL y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la protección social como pilar del desarrollo humano, la inclusión económica y la movilidad social en la República Dominicana.

República Dominicana ha mantenido su crecimiento económico

Una información enviada a la prensa señala que, durante la presentación, la CEPAL destacó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico promedio del 5 % en la última década, más del doble del promedio regional.

Además, ha logrado reducir la pobreza al 18.2 % y la pobreza extrema al 4.9 %, alcanzando además el índice de desigualdad (Gini) más bajo de América Latina en 2023 (0.39).

De su lado, la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, señaló que el informe constituye una herramienta clave para la toma de decisiones de política pública para reducir las brechas de desigualdad y pobreza.

El documento propone tres líneas estratégicas de política pública para consolidar estos avances:

Ampliar y fortalecer el sistema de protección social hacia un modelo universal, integral, sostenible y resiliente.

Impulsar políticas activas de empleo e inclusión laboral, con especial atención a jóvenes, mujeres y trabajadores informales.

Reforzar la institucionalidad social, avanzando hacia una Ley Marco de Protección Social y una mejor articulación intersectorial.