El Gobierno destaca reducción de la deuda pública en los últimos cinco años

Esta declaración se produce en medio del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición por el manejo de la deuda del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano destacó este martes la reducción de la deuda pública en los últimos cinco años, al asegurar que su política fiscal y el manejo eficiente de los recursos han permitido una baja significativa de la misma.

Según datos oficiales, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) pasó de representar el 56.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2020, a un 46.9 % en agosto de 2025, lo que representa una reducción de 10 puntos porcentuales.

Las autoridades atribuyeron esta mejora a una estrategia basada en la disciplina fiscal, la eficiencia en el uso del financiamiento y un manejo activo de los pasivos públicos.

Esta declaración se produce en medio del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición por el manejo de la deuda del país. Ayer, el presidente Luis Abinader afirmó que el 80 % de la deuda contratada durante su gestión se ha destinado al pago de compromisos heredados de administraciones anteriores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Sin embargo, desde la oposición calificaron ese planteamiento como falso y aseguraron que los recursos obtenidos mediante endeudamiento se han destinado al financiamiento de gastos corrientes y campañas publicitarias.

República Dominicana mejora su perfil de riesgo

En cuanto al perfil de riesgo del país, el Gobierno aseguró que durante la actual administración también se ha registrado una evolución positiva.

"La República Dominicana registra un riesgo país de 219 puntos básicos, según el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), lo que la sitúa entre las economías latinoamericanas con menor percepción de riesgo crediticio", explicó un comunicado oficial.

Reconocimiento de calificadoras internacionales

Asimismo, el Gobierno destacó que, desde 2020, las principales agencias de calificación de riesgo han respaldado con acciones positivas el desempeño económico del país:

S&P Global mejoró en 2022 la perspectiva de la calificación soberana a "BB estable".

En 2024, Fitch Ratings ratificó la calificación "BB- positiva", destacando avances hacia el grado de inversión.

En 2025, Moody´s Ratings elevó la nota de Ba3 a Ba2, y mantuvo una perspectiva "estable".

Estas evaluaciones resaltan la mejora en los indicadores fiscales, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional.

Estrategia de manejo de deuda

El Gobierno también ha implementado una política de manejo activo de pasivos, enfocada en:

Extender los plazos de vencimiento para reducir presiones financieras de corto plazo.

Mejorar el costo promedio de la deuda, aprovechando condiciones favorables del mercado.

Estas medidas han fortalecido el perfil de deuda del país, haciéndolo más predecible y resistente ante choques externos.

Responsabilidad Fiscal

En apoyo a esta política, fue aprobada la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, la cual establece reglas claras para el manejo del gasto, el endeudamiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.

Bonos verdes con alta demanda

En 2024, la República Dominicana realizó su primera emisión de bonos verdes soberanos por US$750 millones, con vencimiento en 2036. La colocación tuvo una tasa de interés de 6.6 %, inferior a la de instrumentos convencionales equivalentes, y fue seis veces sobredemandada por inversionistas internacionales.

Según el Gobierno, este resultado refleja la confianza del mercado en la política económica y en el compromiso del país con la sostenibilidad fiscal y ambiental.