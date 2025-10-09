El Gobierno entrega más de tres mil títulos de propiedad en el sector Palmarejo

El presidente de la República, Luis Abinader (centro), comparte con una de las beneficiarias y demás autoridades durante el acto de entrega de títulos de propiedad en el sector Palmarejo–Villa Linda, en Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 3,136 títulos de propiedad a familias del sector Palmarejo-Villa Linda, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Durante el acto, Abinader afirmó que estas entregas “cambian vidas” y aseguró que la meta de su gestión es lograr que todas las familias que ocupan terrenos del Estado sean reconocidas legalmente como propietarias.

"Hoy, alrededor de tres mil personas salen de aquí con un título en sus manos. Sus propiedades valen hoy dos o tres veces más, porque ustedes van a tener sus títulos de propiedad que les da el valor y la formalidad", expresó el mandatario.

El jefe de Estado anunció que antes de 2028 el Gobierno proyecta entregar más de 240,000 nuevos títulos a familias en distintas provincias del país. “Nosotros no queremos títulos en bóvedas, nosotros los queremos en las manos de las familias", subrayó Abinader.

De su lado, el director Ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, explicó que el proyecto de Palmarejo-Villa Linda y Pantoja abarca un área superior a 900,000 metros cuadrados y representa el proceso de titulación más grande realizado por la entidad desde su creación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-122422-pm-228e9d60.jpeg El presidente Luis Abinader habla durante entrega de los títulos. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-122421-pm-1ead44c7.jpeg Grupo de asistentes y beneficiados asisten a la actividad de la entrega de títulos de propiedad. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Méndez informó que el proceso representó un ahorro de más de 240 millones de pesos para los beneficiarios, ya que el Estado asumió todos los costos legales y técnicos que implicaría la titulación privada.

Agradecimiento

"Hoy tengo la responsabilidad de agradecer al presidente Luis Abinader y su Gobierno por tomar en cuenta a este humilde poblado repleto de hombres y mujeres de muchísimo valor, hombres y mujeres trabajadores que durante 30 o 40 años han estado esperando la oportunidad para recibir su título de propiedad".

Con esas palabras, José Antonio Reyes Félix , uno de los beneficiarios, agradeció al presidente Luis Abinader la entrega de títulos de propiedad en el referido sector.

Durante su intervención, Reyes Félix, abogado y agrimensor de la comunidad, recordó las dificultades que por años enfrentaron los residentes para obtener un título de propiedad, debido al cierre de los procesos de venta de terrenos estatales desde 2017.

Explicó que el proceso de titulación incluye tres etapas, técnica, judicial y registral, y que normalmente puede costar cerca de 200 mil pesos, pero que el Gobierno lo está realizando de forma gratuita.

El acto, encabezado por el mandatario, reunió a autoridades locales, entre ellas la Gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; y otros funcionarios del municipio.



