El Gobierno da seguimiento al gasto público y presenta hoja de ruta hacia 2026

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habla al término del encuentro realizado en el Palacio Nacional. Dijo que también se abordaron temas relacionados con la eficiencia administrativa y la modernización del Estado. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este jueves el quincuagésimo primer Consejo de Ministros, enfocado en dar seguimiento a la ejecución del gasto público y a la agenda de inversión del gobierno central.

La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al término del encuentro realizado en el Palacio Nacional, el cual tuvo una duración de aproximadamente media hora, siendo uno de los más breves de la actual gestión.

Paliza indicó que durante la reunión se evaluaron los avances del presupuesto complementario recientemente aprobado y su impacto en el gasto de capital, con énfasis en los sectores de infraestructura y obras públicas.

"Este Consejo de Gobierno tuvo como enfoque principal la revisión de la ejecución presupuestaria, con especial atención al gasto de capital, como herramienta clave para continuar impulsando el crecimiento económico", expresó el funcionario.

En ese contexto, explicó que se pasó revista al estado de ejecución de múltiples proyectos de infraestructura en distintas regiones del país, muchos de ellos en fase final.

Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con la eficiencia administrativa y la modernización del Estado, en el marco del programa Gobierno Digital y la iniciativa Burocracia Cero, que busca eliminar procesos innecesarios y mejorar los servicios al ciudadano mediante la digitalización.

Otro de los temas destacados fue el lanzamiento del nuevo pasaporte electrónico, previsto para entrar en vigencia en las próximas semanas. Esta medida tiene como objetivo modernizar los servicios migratorios y fortalecer la seguridad de los documentos de viaje.

Jornada de Articulación de Acciones Gobierno

Asimismo, Paliza anunció la realización de la Jornada de Articulación de Acciones Gobierno 2026, coordinada por el Ministerio de la Presidencia y prevista para el 26 de octubre, en la que participarán todas las entidades gubernamentales.

"El propósito es planificar con visión, coordinar con propósito y servir con mayor eficiencia", señaló Paliza.

De su lado, el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, Luis Madera, informó que la próxima semana se llevarán a cabo reuniones con distintos grupos poblacionales,niñez, juventud, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, para levantar información actualizada sobre sus principales necesidades.

"Estos insumos nos permitirán identificar articulaciones entre los presupuestos institucionales y orientar las prioridades hacia el año 2028, demostrando que el Gobierno pone el foco en las personas y en generar más impacto en la gente", explicó Madera.

Finalmente, Paliza aseguró que esta jornada forma parte de un ejercicio de gobierno centrado en las personas, en línea con las diez metas prioritarias establecidas por la administración de Abinader.

"Esta herramienta nos va a permitir planificar con visión, coordinar con propósito y servir con mayor eficiencia. Se trata de un ejercicio que pone a las personas en el centro de todas las decisiones", afirmó el ministro.

La jornada culminará a finales de noviembre con una actividad pública, en la cual se presentará la hoja de ruta 2026 de las acciones prioritarias del Gobierno, rumbo a las metas nacionales 2028.