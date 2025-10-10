"Eres un faro de esperanza para tu país y el mundo": Abinader felicita a Machado por Nobel de la Paz

La líder opositora María Corina Machado durante una marcha contra el chavismo en Venezuela ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader felicitó a la líder venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada la madrugada de este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su larga trayectoria dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos de Venezuela.

A través de su Canal de WhatsApp, Abinader expresó: "Felicito a @MariaCorinaYA por el Premio Nobel de la Paz 2025 y a todo el pueblo venezolano que la ha acompañado. Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos".

El mandatario destacó además que Machado representa "un faro de esperanza para su país y para el mundo", resaltando su compromiso en la defensa de los valores democráticos en medio de difíciles circunstancias políticas y sociales en Venezuela.

Con su mensaje, Abinader se sumó a las felicitaciones internacionales a Machado.

Nobel de la Paz

La distinción del Comité Nobel se otorgó este año a Machado por su labor incansable en la promoción de la libertad, la justicia y la paz, y su liderazgo en procesos de defensa de los derechos civiles y políticos.

"Por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.