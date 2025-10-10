×
"Eres un faro de esperanza para tu país y el mundo": Abinader felicita a Machado por Nobel de la Paz

El Comité Nobel noruego resalta "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano"

    Expandir imagen
    "Eres un faro de esperanza para tu país y el mundo": Abinader felicita a Machado por Nobel de la Paz
    La líder opositora María Corina Machado durante una marcha contra el chavismo en Venezuela

    (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader felicitó a la líder venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada la madrugada de este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su larga trayectoria dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos de Venezuela. 

    A través de su Canal de WhatsApp, Abinader expresó: "Felicito a @MariaCorinaYA por el Premio Nobel de la Paz 2025 y a todo el pueblo venezolano que la ha acompañado. Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos". 

    El mandatario destacó además que Machado representa "un faro de esperanza para su país y para el mundo", resaltando su compromiso en la defensa de los valores democráticos en medio de difíciles circunstancias políticas y sociales en Venezuela. 

    • Con su mensaje, Abinader se sumó a las felicitaciones internacionales a Machado.  
    La distinción del Comité Nobel se otorgó este año a Machado por su labor incansable en la promoción de la libertad, la justicia y la paz, y su liderazgo en procesos de defensa de los derechos civiles y políticos. 

    "Por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo. 

