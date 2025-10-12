Abinader entrega 488 apartamentos en el residencial Ciudad Real Ecológica de la Ciudad Juan Bosch

El presidente Luis Abinader (al centro), junto a otras autoridades, entrega la llave simbólica de una vivienda a una familia. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

El presidente Luis Abinader y el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, junto a otros funcionarios, entregaron este domingo 448 unidades de apartamentos a igual número de familias, correspondiente al residencial Ciudad Real Ecológica, en Santo Domingo Este.

La inversión fue de 1,202 millones de pesos y forma parte del programa Mi Vivienda. En octubre del 2024 se entregaron las primeras 700 unidades.

Cada apartamento mide 63 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, área de lavado y un parqueo. Dentro del residencial, ubicado en el complejo la Ciudad Juan Bosch, hay ciclovía, glorieta y zonas para niños.

En esa demarcación, el Gobierno levanta 2,024 unidades habitacionales, "diseñadas para ofrecer bienestar, seguridad, estabilidad, oportunidades y esperanza", informó el ministro Bonilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/12/whatsapp-image-2025-10-12-at-71002-pm-23641d24.jpeg Vista del complejo Ciudad Real Ecológica. (FUENTE EXTERNA)

Mujer y jóvenes, los más beneficiados

Bonilla destacó que el 65 % de las familias beneficiarias son mujeres, y un 46 % jóvenes entre 18 y 35 años, "lo que demuestra que estos planes de vivienda también están construyendo futuro para una nueva generación".

Facilidades de pagos

El presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, dijo que, de los 1,202 millones de pesos, 788 millones corresponden a aporte privado y 414 millones a subsidio público. Resaltó que cada familia pagará una tasa fija de 8 % durante ocho años, un porcentaje a la mitad del mercado inmobiliario.

El proyecto habitacional fue desarrollado por la Constructora Bisonó, empresa que ha levantado 6,168 viviendas de bajo costo en el transcurso de los últimos cinco años.

A la actividad también asistió el alcalde de SDE, Dío Astacio; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana, otros servidores del Estado y parte de los beneficiarios de los apartamentos.

Amenidades de la Ciudad Juan Bosch Además de las viviendas de bajo costo, en las inmediaciones de Ciudad Juan Bosch, el Gobierno también levanta una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo que evitará que los estudiantes salgan del complejo residencial para continuar sus estudios superiores. El complejo, que comenzó en la gestión de Danilo Medina, cuenta con escuelas, farmacias, supermercados y un centro de atención primaria.