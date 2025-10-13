VIDEO | Abinader encabeza LA Semanal con la Prensa desde el Centro Olímpico
En este espacio de diálogo, el mandatario aborda un tema relevante de su gestión
El presidente Luis Abinader encabeza este lunes 13 de octubre su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa. En el día hoy se realiza desde el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico.
En este espacio de diálogo, el jefe de Estado aborda un tema relevante de su gestión y responde a preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación, así como de comunicadores destacados en plataformas digitales.
Leer más
Abinader entrega 488 apartamentos en el residencial Ciudad Real Ecológica de la Ciudad Juan Bosch
"Eres un faro de esperanza para tu país y el mundo": Abinader felicita a Machado por Nobel de la Paz
Luis Abinader celebra acuerdo de paz entre Hamas e Israel y felicita a Donald Trump
El inaugurado paso a desnivel de Pintura beneficiará a más de 300 mil personas