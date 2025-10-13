El Gobierno tiene en agenda entregar el doble sueldo a principios de diciembre próximo, como acostumbra, y realizar los programas de ayuda social por motivo de las festividades navideñas, incluyendo la entrega de la famosa "Brisita Navideña".

Así lo anunció este lunes el presidente Luis Abinader durante el turno de preguntas y respuesta de LA Semanal con la Prensa. Ahí el mandatario anunció con mucho entusiasmo, "claro que vamos a tener los dobles sueldos y también los programas navideños".

Dijo que también llegará, "la famosa Brisita Navideña, que se ha hecho popular, y muchísimos diferentes programas que tiene el Gobierno para las próximas Navidades y para el Fin de Año".

El jefe de Estado no reveló el monto de ese bono para este 2025 o si será igual al del año anterior. Tampoco la fecha en que comenzará su distribución. El año pasado estuvo a cargo del Gabinete de Política Social, coordinado por Francisco Antonio -Tony- Peña Guaba, y Gloria Reyes, directora del entonces programa "Supérate".

Tarjeta Bono Navideño

"La Brisita Navideña" consistió en un bono de 1,500 pesos que la gestión de Luis Abinader entregó en las festividades decembrinas de 2024 a tres millones de dominicanos. Estuvo dirigido a familias de escasos recursos y a sectores vulnerables. El monto se entregó a través de la tarjera Mastercard Banreservas, la cual debía ser activada por el beneficiario con su cédula de identidad y utilizarse en cualquier establecimiento comercial. El Gobierno invirtió en esta ayuda 4,500 millones de pesos.

Otras actividades que realizó la administración de Abinader fueron: Villa Navidad, Parques de Navidad, Sabores de Navidad, Ruta de la Esperanza, "Navidad del Cambio 2024", almuerzos y cenas navideñas, entrega de raciones de alimentos a través de los Comedores Económicos, entre otras ayudas sociales.