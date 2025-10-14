Abinader postula a Leandro Villanueva Acebal para dirigir la oficina antidrogas de la ONU

Leandro José Villanueva Acebal es actualmente miembro de la directiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este martes la postulación de Leandro José Villanueva Acebal como candidato oficial del país para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), principal organismo internacional en la lucha contra la narcotráfico y el crimen organizado.

La propuesta responde a una sugerencia del Gobierno de los Estados Unidos, que considera que la República Dominicana ha demostrado liderazgo regional y buenas prácticas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La recomendación fue canalizada recientemente por Rebecca Márquez, directora de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la embajada estadounidense en el país, durante una pasada edición de LA Semanal con la Prensa.

En esa ocasión, Márquez resaltó el "sólido historial de compromiso con la UNODC" del Gobierno dominicano.

En ese contexto, informó que la actual directora ejecutiva del organismo, Ghada Waly , concluirá su mandato en noviembre de 2025, dando paso a un nuevo proceso de selección .

En respuesta, el presidente Abinader acogió la propuesta y expresó su agradecimiento por el respaldo internacional, subrayando que la lucha contra las drogas y el crimen organizado "constituye una prioridad de Estado" para su administración.

"Es por ello que hoy el gobierno dominicano anuncia al licenciado Villanueva Acebal como su candidato para ocupar tan importante posición", indicó la Presidencia en una nota.

¿Quién es Leandro José Villanueva Acebal?

Leandro José Villanueva Acebal es un ejecutivo con amplia trayectoria en gestión pública, finanzas y cooperación internacional.

La información compartida por la Presidencia indica que ha liderado procesos de transformación institucional y reformas regulatorias en sectores clave como medicamentos, alimentos y productos controlados.

Fue viceministro de Salud Pública y luego Director General de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

"Durante su gestión, Villanueva fortaleció los marcos normativos, redujo los tiempos regulatorios y coordinó acciones interinstitucionales contra la falsificación, el contrabando y el desvío de sustancias controladas", resalta la información sobre su perfil.

Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Su experiencia también incluye una activa colaboración con organismos internacionales en iniciativas de cooperación multilateral, armonización regulatoria y desarrollo de capacidades técnicas.

A nivel académico, es licenciado en Finanzas y Riesgos por la Universidad de St. Mary´s, en San Antonio, Texas.

Además, posee un MBA de la Universidad de Miami y cuenta con especializaciones en control de precursores químicos, diplomacia global, gerencia de operaciones y tendencias emergentes en drogas sintéticas.

La eventual elección de Villanueva Acebal colocaría a la República Dominicana al frente del principal organismo de la ONU dedicado al combate global contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.