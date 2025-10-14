Acuerdo con NVIDIA: República Dominicana ha declarado como prioridad nacional el desarrollo de semiconductores ( ARCHIVO. )

El presidente dominicano Luis Abinader firmará este martes un acuerdo con Nvidia, una de las principales empresas tecnológicas del mundo. Con sede en Estados Unidos especializada en el diseño de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y plataformas de computación acelerada utilizadas en inteligencia artificial, gráficos, ciencia computacional y centros de datos.

Entre sus productos más destacados están los chips para programación paralela y plataformas que integran computadoras y programas para entrenar grandes modelos de IA y realizar tareas analíticas avanzadas.

Además, recientemente NVIDIA anunció una inversión de 5,000 millones de dólares en otro gran gigante tecnológico Intel y un acuerdo para desarrollar CPUs x86 personalizados.

Su importancia a nivel mundial se ha disparado desde octubre de 2022 cuando el valor de las acciones rondaban los 20 dólares; mientras que en la actualidad su valor en el mercado es de 188.32 dólares por acción.

¿Por qué Abinader cree que NVIDIA es clave para RD?

El interés del Gobierno dominicano en firmar este acuerdo responde a varias motivaciones estratégicas:

República Dominicana ha declarado como prioridad nacional el desarrollo de semiconductores, innovación y tecnología, apuntando a disminuir la brecha tecnológica y atraer inversión en sectores de alta especialidad.

NVIDIA lidera los mercados que hoy determinan la innovación global: inteligencia artificial, análisis de datos masivos y computación avanzada. Contar con su cooperación puede representar transferencia tecnológica, acceso a plataformas avanzadas y posicionamiento internacional.

El pacto puede facilitar proyectos pilotos en salud digital, agrointeligencia, educación, gobierno digital o infraestructura de datos, sectores que requieren potencia de cálculo que va más allá de los sistemas tradicionales.

Firmar con un actor de talla mundial como NVIDIA añade credibilidad al país como destino para inversión tecnológica y muestra que RD aspira a participar de la revolución tecnológica global.