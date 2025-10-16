Mived licita construcción de edificio para Interior y Policía y remodelación del IIBI por RD$652 MM

La licitación del Ministerio de Vivienda y Edificaciones fue publicada el jueves 16 de octubre en el portal de Contrataciones Públicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Vivienday Edificaciones (Mived) publicó este jueves en el portal de Compras y Contrataciones Públicas una convocatoria dirigida a todos los interesados en presentar propuestas para la "Construcción y remodelación de edificaciones para el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)".

La oferta está publicada por un monto de 652,520,110.73 pesos.

El proyecto se ejecutará en la avenida Olof Palme esquina José Núñez de Cáceres, sector San Gerónimo, Distrito Nacional, en el edificio que actualmente alberga el IIBI.

Según la información disponible en el portal de Compras Dominicanas, los interesados podrán descargar de forma gratuita el Pliego de Condiciones Específicas a través del sitio web institucional www.mivhed.gob.do o mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, disponible en www.comprasdominicana.gov.do.

Entrega de propuestas

Las propuestas técnicas deberán ser entregadas en sobres cerrados y sellados, en presencia de un notario público, el jueves 4 de diciembre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Dirección de Compras y Contrataciones del Mived, ubicada en el Edificio I del Ministerio, calle Moisés García esquina Dr. Báez, sector Gascue, Distrito Nacional.

Además, también podrán presentarse a través del SECP hasta la misma fecha y hora límite.

El acto de apertura de las propuestas técnicas se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 2:00 p.m., en la misma dirección.

Criterios de adjudicación y condiciones

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las ofertas cumpliendo con los principios de "transparencia, objetividad, economía y celeridad".

La adjudicación se decidirá a favor del oferente cuya propuesta obtenga el puntaje final más alto, tras ponderar los aspectos técnicos y económicos.

En caso de que solo se presente una oferta, esta será evaluada y podrá adjudicarse si cumple con los requisitos del pliego y resulta conveniente a los intereses institucionales.

El documento establece que no podrán participar oferentes que mantengan contratos en ejecución con el Mived, ni con las extintas Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) o el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Asimismo, se prohíbe la participación múltiple. Una persona física no podrá concursar individualmente si la empresa de la que es socio también participa, y viceversa. Tampoco podrán participar simultáneamente empresas con los mismos socios o accionistas.

Vigencia del contrato y supervisión

La vigencia del contrato será hasta el 6 de febrero de 2028, contada desde su firma y hasta su cumplimiento y liquidación, conforme al cronograma de ejecución.

El Mived designó como supervisor o responsable del contrato al ingeniero Ángel Tomás Beltré Núñez, titular de la Dirección de Obras Gubernamentales y Comunitarias del ministerio.

