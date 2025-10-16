El Gobierno supervisa construcción de las circunvalaciones de Navarrete y Moca

Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza (derecha), y de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella (izquierda), supervisaron los trabajos por las circunvalaciones de Navarrete y Moca. ( FUENTE EXTERNA )

Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, realizaron este jueves un recorrido de supervisión por las circunvalaciones de Navarrete y Moca, proyectos que buscan fortalecer la conectividad y el desarrollo vial de la región del Cibao.

Según una nota de prensa, Paliza recordó que estos proyectos, en conjunto, superan los 10 mil millones de pesos y dijo que esperan estén listos para febrero del próximo año.

"Ambas vías se encuentran en una etapa muy avanzada, las cuales vienen apoyar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento. No hay duda de que transformarán el desarrollo de la zona", expresó Paliza.

Manifestó que la circunvalación de Navarrete beneficiará a toda la Línea Noroeste y a la provincia de Puerto Plata, mejorando la calidad de vida de los habitantes al descongestionar el tránsito que hoy atraviesa el corazón de la comunidad,

También explicó que la Circunvalación de Moca aliviará de manera significativa el tráfico que conecta a San Víctor, Jamao, Juan López, Boca y Licey y Salcedo.

El ministro de la Presidencia aprovechó para resaltar las obras inauguradas por el presidente Luis Abinader.

"En estos cinco años de Gobierno, el presidente Abinader ha inaugurado más de 2,000 obras, todas disponibles en un portal público para garantizar transparencia y acceso a la información. Lo que veremos de aquí a febrero será un proceso de inauguraciones sin precedentes: hospitales, carreteras, sistemas de agua potable y proyectos de movilidad urbana en todo el país", afirmó.

Seguimiento permanente

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó el seguimiento permanente que mantiene la institución sobre ambos proyectos y garantizó que los recursos están disponibles para su culminación.

"Por instrucciones del presidente, los contratistas tienen sus pagos al día y los fondos están asegurados hasta la conclusión de las obras", dijo.

Estrella explicó que en Navarrete se trabaja con tres contratistas en los casi 14 kilómetros de extensión, mientras que en Moca se ejecutan labores en los tres kilómetros de vía.

"Estamos intensificando los trabajos y abriendo más frentes de acción. La comunidad necesita y merece que entreguemos estas obras en el menor tiempo posible", sostuvo.

El funcionario agregó que los equipos laboran sin interrupción, incluso los fines de semana, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos.