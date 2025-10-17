Abinader declara el 18 de octubre día de duelo oficial por fallecimiento de Vicente Sánchez Baret

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este viernes el decreto 608-25, mediante el cual se declara día de duelo oficial el 18 de octubre del presente año, por el fallecimiento del destacado dirigente político Vicente Sánchez Baret.

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, el mandatario instruye al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares correspondientes a quien en vida se destacó por su servicio al país.

Asimismo, el artículo 3 dispone que la Bandera Nacional ondee a media asta durante la fecha señalada, en los recintos militares y edificios públicos en todo el territorio nacional.

El decreto también ordena su envío a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía, para su conocimiento y ejecución.

Su vida política

Sánchez Baret fue un combatiente de la guerra de 1965 y defendió la libertad durante los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer.

En sus pasos por el Estado, además de senador, también fue alcalde de Cotuí (1961), ministro de Interior y Policía (1978), ministro de Deportes y director de Aduanas en el período 2000 al 2004.

Además, ocupó la Secretaría de Organización y la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A nivel personal, estuvo casado con Yadira Henríquez, con quien procreó tres hijos: Flory, Yessika y Vicente.

