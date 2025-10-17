Abinader inaugurará obras en el Cibao y el Gran Santo Domingo

El presidente Luis Abinader desarrollará este fin de semana una intensa agenda de inauguraciones en tres provincias y el Gran Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente Luis Abinader desarrollará este fin de semana una intensa agenda de trabajo en la región norte y el Gran Santo Domingo, donde inaugurará nuevos planteles educativos e instalaciones deportivas.

Dentro de las actividades programadas, el mandatario encabezará la inauguración de un liceo en Bonao, provincia Monseñor Nouel, y sostendrá un encuentro-almuerzo con jóvenes de la zona.

En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, dejará en funcionamiento el subcentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y un nuevo Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Asimismo, participará en el XXIV Aniversario del Comercio de Provisiones en el Distrito Nacional y dejará inaugurado un polideportivo en Santo Domingo Norte.

Sábado 18 de octubre

La agenda del jefe de Estado iniciará a las 12:00 del mediodía con un encuentro-almuerzo con jóvenes estudiantes de la provincia. El encuentro se llevará a cabo en el recinto de la UASD en Bonao.

En Sabana del Puerto, el mandatario encabezará la inauguración del Liceo Padre José Salvador Fernández.

Santo Domingo Norte

En horas de la tarde, Abinader dejará inaugurado el Polideportivo de Villa Mella.

Domingo 19 de octubre

El presidente Abinader asistirá al XXlV Aniversario del Comercio de Provisiones en el Hotel Sheraton, a las 11:00 de la mañana.

Luego se trasladará a la provincia Sánchez Ramírez en el municipio de Cotuí, donde dejará inaugurado el nuevo centro ITLA en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental.

También, encabezará la inauguración del nuevo subcentro UASD en la provincia Sánchez Ramírez.