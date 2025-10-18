El presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó la tarde de este sábado su compromiso con el desarrollo integral del municipio Santo Domingo Norte, destacando los avances logrados en infraestructura, saneamiento, educación y salud, y anunciando nuevas obras que impactarán directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Durante un acto con líderes comunitarios, autoridades locales y ciudadanos, el mandatario agradeció el apoyo de los residentes y reconoció la persistencia de actores comunitarios que impulsaron la ejecución de importantes proyectos.

“Estamos conscientes de las muchas necesidades de este municipio, y por eso seguimos trabajando para atenderlas con responsabilidad y planificación”, expresó el presidente Abinader al encabezar la inauguración del Polideportivo de Villa Mella.

Avances en infraestructura y saneamiento

Entre las obras ya ejecutadas, el presidente mencionó la construcción de techados deportivos en barrios que no contaban con ellos, incluyendo Sabana Pérdida Norte, como parte de un plan que contempla 30 techados en el Gran Santo Domingo, de los cuales tres están destinados directamente al municipio Santo Domingo Norte.

En materia de saneamiento, el jefe de Estado destacó la intervención de varias cañadas, como la del sector Marañón, donde actualmente se construyen 3.8 kilómetros de canalización.

Asimismo, anunció la ejecución de nuevas obras en las cañadas de Brisas del López, Paulito y otras zonas vulnerables, junto con la reubicación de viviendas afectadas por las condiciones sanitarias.

Compromisos en salud: ampliación y modernización hospitalaria

Uno de los puntos más relevantes del discurso fue el anuncio sobre el fortalecimiento de los servicios de salud. El presidente recordó la inversión de más de 2,000 millones de pesos en el hospital Mario Tolentino Dipp y confirmó que ya está en proceso de licitación la reconstrucción del hospital municipal de Villa Mella, que servirá como centro de apoyo para descongestionar al Mario Tolentino.

“El hospital viejo será completamente reacondicionado. Esperamos iniciar esos trabajos en febrero del próximo año”, aseguró.

Impulso a la educación y el transporte

En el ámbito educativo, Abinader resaltó la instalación de centros del Instituto Técnico Profesional (Infotep) y el Infodec, así como la ampliación de la UASD en la zona, con planes de construir dos niveles adicionales para evitar que los jóvenes tengan que desplazarse a la capital.

También mencionó la próxima inauguración de ciudades universitarias en Cotuí y San Francisco de Macorís.

En cuanto al transporte, anunció la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo con 2 kilómetros adicionales desde Punta, lo cual beneficiará directamente a los residentes de Villa Mella.

Además, informó sobre la construcción de un elevado en la carretera de La Victoria, frente al Teleférico, que iniciará a finales de este año.

Un municipio prioritario

El mandatario destacó que Santo Domingo Norte es el tercer municipio más importante del país y reiteró su compromiso con su desarrollo integral.

“Vamos a seguir trabajando en beneficio de este municipio, que es el tercer más importante de la República”, concluyó.