Abinader y el Minerd inaugura centro educativo en Sabana del Puerto tras más de diez años de espera

Centro Educativo "Padre José Salvador Fernández" tiene 28 aulas, dos de ellas para el nivel Inicial y dos especialmente acondicionadas para estudiantes con discapacidad. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación, Miguel De Camps, encabezó este sábado la inauguración del nuevo Centro Educativo "Padre José Salvador Fernández", en Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel, una obra que los comunitarios esperaron durante más de diez años para ver concluida.

El centro educativo cuenta con 24 aulas estándar, dos aulas para el nivel Inicial y dos especialmente acondicionadas para estudiantes con discapacidad.

Dispone, además, de biblioteca, enfermería, salón de profesores, oficina de orientación, diseñadas para fomentar el aprendizaje integral y el bienestar de la comunidad educativa.

El acto de apertura, celebrado entre muestras de alegría, reunió a autoridades provinciales, docentes, estudiantes y representantes religiosos.

Durante la bendición del centro, el padre Raúl Rodríguez aprovechó la ocasión para solicitar al mandatario la construcción de un politécnico y un subcentro de salud para la comunidad.

Comunidad pide un politécnico y un nuevo centro de salud

El sacerdote Rodríguez explicó que el nuevo plantel cuenta con el 80 % de la infraestructura necesaria para convertirse en un politécnico, lo que permitiría ofrecer formación técnica a jóvenes que no logran continuar estudios universitarios.

"La juventud de Sabana del Puerto no llega a la universidad. Muchos se quedan deambulando, procreando hijos que no pueden mantener. Necesitamos un politécnico para formar a esos jóvenes", manifestó el religioso.

Asimismo, pidió al presidente Abinader disponer la reconstrucción de la policlínica local, al calificar de "precarias" las condiciones del actual centro de salud que atiende a la comunidad.

De Camps: "Cada aula abierta es un compromiso con el futuro del país"

Durante su discurso, el ministro Luis Miguel De Camps destacó que el nuevo liceo simboliza el compromiso del Gobierno con una educación de calidad y con la formación integral de la juventud.

"Hoy no se inaugura simplemente un espacio físico, sino que se abren puertas más amplias hacia el porvenir de la República Dominicana", expresó De Camps.

El funcionario resaltó que bajo la gestión de Abinader la educación ha sido declarada prioridad nacional, con un enfoque en innovación, valores y formación ciudadana.

Estudiantes celebran el inicio de una nueva etapa

En nombre de los alumnos, el estudiante Emil González, de secundo grado de secundaria, agradeció al mandatario por su firme compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo.

"La inauguración de este plantel representa una inversión directa en el futuro de nosotros, los jóvenes. Hoy celebramos más que una inauguración: celebramos el futuro", expresó emocionado.

Una demanda histórica de la comunidad El nuevo centro educativo pone fin a una lucha comunitaria de más de diez años y cuatro meses. En junio de 2015, organizaciones populares, religiosas y campesinas de Sabana del Puerto denunciaron que la obra estaba paralizada desde hacía cinco meses, debido a conflictos por el pago de los terrenos.En aquel momento, líderes locales alertaron sobre los riesgos que enfrentaban los estudiantes al tener que desplazarse varios kilómetros por la autopista Duarte para asistir al liceo más cercano.

Presidente Abinader sostiene encuentro con 350 estudiantes

Antes de la inauguración del centro educativo, el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se reunió con 350 estudiantes de escuelas públicas, politécnicos y colegios privados de Bonao.

En el encuentro, realizado en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el mandatario exhortó a los jóvenes a capacitarse constantemente y emprender en áreas donde tengan habilidades, destacando que la educación tecnológica y el ámbito digital son claves para el progreso.

Abinader dijo estar comprometido con la juventud y anunció que su Gobierno modernizará los equipos de los politécnicos para impulsar el desarrollo tecnológico y convertir al país en referente de inteligencia artificial en América y el Caribe.