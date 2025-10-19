Abinader inaugura UASD en Cotuí con inversión de más de 1,200 millones de pesos

El presidente Luis Abinader encabeza la inauguración del nuevo Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del nuevo Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, una obra que las autoridades de la localidad calificaron como "la mayor inversión pública en la historia de la demarcación", con un monto de 1,227 millones de pesos.

La infraestructura, cuya construcción inició en julio de 2022, cuenta con 29 aulas, tres laboratorios especializados, un laboratorio informático, bibliotecas, auditorios y una cancha mixta. Desde mañana lunes abrirá sus puertas para recibir a los primeros estudiantes, según informó el rector de la UASD, Editrudis Beltrán.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-54533-pm-136e816b.jpeg Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Cotuí. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó que su gestión no busca únicamente levantar edificaciones, sino "impulsar modelos de desarrollo a través de la educación".

Dijo que su plan de gobierno contempla la instalación de instituciones de educación superior en las provincias donde sea necesario, con el objetivo de reducir la migración estudiantil hacia Santo Domingo.

El mandatario afirmó que centros como el de Cotuí se convierten en espacios de cultura y conocimiento, y anunció que durante su administración se iniciará la construcción de la circunvalación de Cotuí, como parte de las obras complementarias que se desarrollan en la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-54530-pm-986706b7.jpeg El senador de Sánchez Ramírez y presidente del Senado, Ricardo de los Santos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

El senador de Sánchez Ramírez y presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó la inauguración como "la obra más significativa jamás construida por un gobierno en Cotuí".

Recordó que desde el 1993 el Comité Pro-UASD soñaba con esta extensión, que hoy, tras más de tres décadas, se hace realidad.

De los Santos comparó las inversiones actuales con las de gobiernos anteriores, señalando que, por el nivel de desarrollo alcanzado en los últimos cinco años, "a las gestiones pasadas les tomaría más de 150 años igualar los avances logrados en Sánchez Ramírez".

Por su parte, Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, destacó que el nuevo centro universitario fue construido en tres años y permitirá que miles de jóvenes no tengan que desplazarse a San Francisco de Macorís o a Santiago para cursar estudios superiores.

Mientras que el rector Editrudis Beltrán destacó que esta es la cuarta ciudad universitaria entregada por el actual gobierno, reafirmando el compromiso institucional de garantizar el derecho a la educación superior pública en todo el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-54521-pm-a6dea069.jpeg Rector de la UASD, Editrudis Beltrán. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-54520-pm-6032b815.jpeg Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Centro ITLA-Indotel en Cotuí

Como parte de su agenda en la provincia Sánchez Ramírez, el presidente Abinader inauguró también el Centro ITLA-Indotel de Cotuí, ubicado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco).

Durante el acto se realizó un minuto de silencio en honor al fenecido dirigente político Vicente Sánchez Baret, exdiputado y exsenador de la provincia.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, señaló que la llegada del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a Cotuí fue una aspiración largamente anhelada, destacando la importancia de la formación tecnológica como base del desarrollo actual.

El rector del Itla, Rafael Féliz, informó que el nuevo centro contará con más de 16 aulas y programas técnicos vinculados a las industrias mineras, en consonancia con la vocación productiva de la zona.

Explicó que con esta expansión se responde a la necesidad de los jóvenes que antes debían trasladarse a Santo Domingo para estudiar carreras tecnológicas.

Féliz destacó además que el 76.8 % de la población en Cotuí está en edad laboral y que la apertura de este centro busca ofrecer a los jóvenes formación especializada que les permita acceder a empleos formales, dignos y sostenibles.

