El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la República Dominicana ha logrado avances sostenidos en materia de democracia, institucionalidad y gobernanza, y dijo que esos progresos se reconocen internacionalmente.

“Mejorar en cada una de esas áreas, y lo hemos ido haciendo. Hemos ido mejorando, como ustedes lo han visto, de manera gradual, pero de manera persistente”, expresó el mandatario en LA Semanal con la Prensa.

Abinader señaló que, aunque el país no es una democracia perfecta, sí se han registrado mejoras visibles que impactan de forma positiva en diversos ámbitos, incluyendo la inversión extranjera.

“Como decía Roberto (Álvarez), ¿somos una democracia perfecta? No. Pero que hemos mejorado, sí. Y eso se siente, eso se reconoce internacionalmente, y eso ayuda en todos los órdenes”, afirmó.

"La verdad es que presentar todos estos índices parecería fácil, pero no, ha sido un trabajo, en el cual desde el primer día de gobierno nos hemos enfocado en mejorar en cada una de esas áreas y hemos ido mejorando de manera gradual, pero de manera persistente. " Luis Abinader, presidente de la República Dominicana “

Democracia y relación con inversión extranjera

Subrayó que los avances en democracia e institucionalidad están directamente relacionados con el clima de negocios y el desarrollo económico del país.

“Todos estos aspectos ayudan también a una mayor inversión extranjera. Están todos estos índices relacionados de manera positiva y apuntan a un mejor desarrollo del país”, destacó.

Posición del país en tres índices

En LA Semanal de hoy, el presidente estuvo acompañado del canciller Roberto Álvarez, quién presentó el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.

En este se resaltó que, desde 2020, el país alcanzó su mejor puntuación en más de una década, ascendiendo 33 posiciones a nivel global y situándose en el puesto 104 de 180 naciones analizadas.

También se destacó el Índice de Democracia 2025 de The Economist Intelligence Unit, que colocó al país en la posición 52 de 167, subiendo nueve lugares respecto al año anterior y ocupando el octavo puesto en América Latina y el Caribe.

"Este avance se atribuye a una mayor participación ciudadana, al fortalecimiento institucional y al respeto a las libertades y al Estado de derecho", destacó el Gobierno.

Álvarez también presentó los resultados del Índice de Paz Global del Institute for Economics & Peace, sobre el cual destacó que República Dominicana obtuvo una puntuación de 1.99 de 5, siendo 1 la mejor.