Abinader afirma que la República Dominicana es un país que "está avanzado"

La República Dominicana es un país avanzado, de acuerdo al presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Para el presidente Luis Abinader, la República Dominicana "es un país que está avanzando" y esto está demostrado en los progresos que han experimentado muchos sectores en los últimos años, los cuales -significó- son citados cada semana por su gestión.

Entiende que, al igual que otras naciones, la nación dominicana enfrenta problemas y siempre existen situaciones que los gobiernos tienen que resolver, hechos que su gestión asume con la responsabilidad que lo caracteriza.

Abinader hizo el planteamiento durante LA Semanal con la Prensa al contestar la pregunta: "Llueven las quejas por insatisfacción con relación al tema de la energía eléctrica, liquidez, desempleo, casos de corrupción y da la sensación de que el país se encuentra estancado. En ese orden qué planes tiene el gobierno para revertir esta situación".

"Sobre tu pregunta, yo pienso que cuando vemos el todo, el país, y vemos cómo nos catalogan las diferentes instituciones, vemos un país avanzando", sostuvo el mandatario.

"Pero si vemos el todo, que es como lo tenemos que ver, el país está avanzando" Luis Abinader Mandatario de RD “

Valoración de la SIP

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/abinader-la-semanal-20-de-octubre-de-2025-317b9fe0.jpg El presidente Luis Abinader habla el lunes 20 de octubre de 2025 (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Dijo que, de hecho, durante la celebración del evento de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) se definió a la República Dominicana como "un oasis".

"Esa palabra la mencionaron ellos, somos un oasis y hay situaciones que siempre los gobiernos tienen que resolverlo, estamos resolviendo, pero también estamos avanzando y cuando venimos aquí, damos datos de avance en muchos sectores", indicó.

Al abundar sobre el tema, planteó que -pese a los avances- todavía el primero que no está conforme es él. Por eso, "todos los días llamo para resolver un problema, resolver una situación, somos nosotros, pero si vemos el todo, que es como lo tenemos que ver, el país está avanzando".