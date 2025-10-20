La UASD tendrá extensión en Santo Domingo Este en 2026, adelanta Abinader

Abinader destacó que su gobierno ha trabajado para garantizar que cada ciudadano tenga acceso a un centro de educación superior a menos de 40 kilómetros de distancia. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que en el tercer trimestre del 2026 será inaugurada una importante extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este, la cual se construye cerca de la Ciudad Juan Bosch.

El mandatario resaltó que esta obra permitirá que miles de estudiantes no tengan que desplazarse hasta el Distrito Nacional para recibir educación superior. "Esa universidad va a evitar que muchos jóvenes tengan que cruzar el puente. Es de suma importancia", expresó, durante LA Semanal con la Prensa.

Abinader dijo que su gestión ha puesto en funcionamiento cuatro extensiones universitarias como parte del objetivo de acercar la educación superior a todos los rincones del país.

Entre los recintos ya entregados mencionó los de Baní, Azua, Hato Mayor y Cotuí, este último inaugurado ayer, así como mejoras y ampliaciones en La Vega, San Cristóbal y otras demarcaciones.

Agregó que en San Cristóbal "prácticamente se duplicaron" las infraestructuras físicas de la UASD con nuevas instalaciones.

También se refirió a las nuevas instalaciones en Monte Plata, Yamasá, Santo Domingo Oeste (La Guáyiga), Santo Domingo Norte, Jarabacoa y Constanza, muchas de las cuales operan durante el día como liceos experimentales y en la noche como centros universitarios.

Educación superior más cerca

Abinader destacó que su gobierno ha trabajado para garantizar que cada ciudadano tenga acceso a un centro de educación superior a menos de 40 kilómetros de distancia. "Eso lo estamos logrando", aseguró.

El jefe de Estado anunció que, posiblemente a finales de noviembre, se inaugurará la ciudad universitaria de Neiba, y durante el próximo trimestre, la extensión en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.

Sobre el ITLA

Respecto al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Abinader dijo que al llegar al gobierno solo existía el campus principal en Boca Chica y una pequeña instalación en Santiago.

"La que inauguramos ayer en Cotuí, en colaboración con la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), es la número 10 del ITLA. O sea, que en materia de educación superior tecnológica hemos avanzado bastante", manifestó el presidente.

