La esposa del presidente español Pedro Sánchez no es dominicana ni lo ha solicitado

Diario Libre verificó los registros oficiales de ciudadanía sin hallar constancia alguna de que Begoña Gómez posea nacionalidad dominicana ( FUENTE EXTERNA. )

La esposa del jefe de Gobierno de España, María Begoña Gómez Fernández, no es dominicana. No se le ha concedido nacionalidad privilegiada ni ha realizado trámites para adquirir la ciudadanía dominicana, de acuerdo con una investigación de Diario Libre corroborada por fuentes oficiales.

En diversos medios españoles, especialmente digitales, han circulado versiones que aseguran que la señora Gómez es dominicana por naturalización, e incluso citan como fuente a Víctor de Aldama, empresario vinculado a una de las principales tramas de corrupción investigadas actualmente en España.

Un medio digital argentino también se hizo eco de la afirmación, titulando que "la esposa del presidente de España, acusada de corrupción, tiene nacionalidad dominicana".

Registros oficiales

Diario Libre verificó los registros oficiales de ciudadanía en el Ministerio de Interior y Policía y en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sin hallar constancia alguna de que Begoña Gómez posea nacionalidad dominicana.

Solo podría haberse naturalizado tras residir legalmente en el país o mediante un decreto del Poder Ejecutivo otorgándole la nacionalidad privilegiada. Ninguno de estos supuestos figura en los registros consultados.

Los partidos de oposición en España mantienen una campaña que busca vincular a la República Dominicana con los casos de corrupción que se ventilan en ese país.

Las acusaciones van desde la existencia de cuentas bancarias con fondos de origen ilícito hasta la supuesta utilización de la nacionalidad dominicana para evadir una eventual persecución judicial, así como el uso de aviones Falcon del Estado español con destino o escala en Santo Domingo.

Sin embargo, se ha comprobado que no existen cuentas bancarias vinculadas a los acusados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ni a funcionarios de su entorno, y que los vuelos de los Falcon simplemente realizaron escalas técnicas en la República Dominicana durante trayectos hacia otros destinos iberoamericanos.

Además, Diario Libre confirmó que no existe expediente en curso ni solicitud de nacionalidad dominicana presentada por la esposa del presidente Pedro Sánchez.