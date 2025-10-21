El Gobierno afirma que República Dominicana consolida liderazgo regional

El Gobierno presentó los avances que consolidan el liderazgo regional del país en democracia, transparencia, seguridad y atracción de inversiones.

Durante LA Semanal con la Prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, presentó el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, en el cual el país ascendió 33 posiciones a nivel global, situándose en el puesto 104 de 180.

En el Índice de Democracia 2025 de The Economist Intelligence Unit, el país se situó en la posición 52 de 167, subiendo nueve lugares respecto al año anterior y ocupando el octavo puesto en América Latina y el Caribe.

En el Índice de Paz Global del Institute for Economics & Peace, RD obtuvo una puntuación de 1.99 de 5, ubicándolo como el sexto país más pacífico de la región y el 73 a nivel mundial.

El Índice de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras colocó al país en el puesto 43 de 180, y quinto en América Latina y el Caribe, con una puntuación de 70 sobre 100.

Por otra parte, el Informe de Clima de Inversión 2025 del Departamento de Estado de los EE.UU. reafirmó que el país es uno de los principales destinos de inversión extranjera en la región.