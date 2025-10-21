"Lo más importante es salvar vidas", proclama Abinader ante paso de la tormenta Melissa

La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en la reunión con los organismos de socorro por avance de tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader proclamó la noche de este martes que para el Gobierno la prioridad es salvar vidas ante las lluvias que se esperan por la tormenta Melissa, fenómeno que afecta la nación desde hace horas. Dijo que desde ya el Ejecutivo está en sesión permanente.

Tras culminar una reunión con los organismos de socorro en el Palacio Nacional, indicó que desde el punto de vista social también ayudarán con alimentos y medicinas a la población que lo necesite.

"Estamos aquí, vamos a quedar todo el Gobierno en sesión permanente, pero la principal prevención tiene que hacerla cada familia y donde quiera que sea vulnerable", manifestó.

Hizo un llamado a la población que reside en zonas vulnerables a resguardarse en sitios seguros. "Por favor, vayan a lugares seguros, porque repito, lo más importante es salvar vidas y que no se pierda, si Dios quiere, una sola de ellas. Por lo tanto, tomen cada uno las precauciones de lugar", acotó.

Provincias en alerta roja

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez -presente en la reunión en Palacio-, anunció el incremento a alerta roja para el Gran Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia.

Suspensión de docencia y trabajo

En la reunión se tomó la decisión de suspender la docencia mañana miércoles y el jueves en las provincias que estén en alerta roja. También, la reducción de la jornada laboral en el sector público y privado hasta 1:00 de la tarde del miércoles. Esta última disposición es revisable para el jueves.