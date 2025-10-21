Ito Bisonó afirma que en el Gobierno de Abinader "no se encubre a nadie" vinculado a actos de inconducta

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, defendió la política anticorrupción del gobierno de Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVERAS )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, aseguró que en el gobierno del presidente Luis Abinader "no se encubre a nadie" que esté vinculado a actos de inconducta.

El funcionario destacó que, a diferencia de otras gestiones, la actual administración actúa con transparencia frente a las denuncias y los procesos judiciales.

"Por eso quizás hay más ruido, porque a cualquiera que se encuentra se le somete, no se tapa a nadie. En este Gobierno, a quien se le comprueba una falta, se le entrega a la justicia", manifestó Bisonó.

Asimismo, exhortó a los partidos políticos y a la sociedad en general a denunciar las inconductas que puedan cometer los actores del sistema político.

Bisonó se expresó en esos términos al ser cuestionado por periodistas de Santiago sobre los funcionarios del partido oficialista pedidos en extradición por sus alegados vínculos con el narcotráfico.

Sus declaraciones fueron ofrecidas tras participar en el acto de inicio de la zafra tabacalera 2025-2026, organizado por el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), en una finca ubicada en el distrito municipal Jacagua, provincia Santiago.